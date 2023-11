Singles Day: Hier gibt’s heiße Schnäppchen!

Shopping-Event gewinnt immer stärker an Bekanntheit. Ein Fünftel der Österreicher will am 11. 11. auf Schnäppchenjagd gehen. Im Schnitt werden 117 Euro ausgegeben.

Der 11. November ist nicht nur der St.-Martins-Tag, der Landesfeiertag des Burgenlands und Faschingsbeginn, sondern für immer mehr Menschen auch Singles Day. Der aufgrund der vielen Einsen im Datum so genannte Tag hat sich von China ausgehend zu einem der größten Einkaufsereignisse der Welt entwickelt. Auch in Österreich hat der Singles Day an Popularität gewonnen, und auch hierzulande locken einige Handelsunternehmen mit speziellen Angeboten.

Hier fallen die Preise

Betten Reiter: Bis zum 11. November können Kunden bei Betten Reiter die Mehrwertsteuer auf sämtliche Vorhänge, Stangen und Kopfkissen einsparen. Darüber hinaus sind ausgewählte Daunendecken und Polster um bis zu 50 Prozent reduziert.

Bipa: Die „Naughty & Nice Deals“ sind bereits ein Klassiker zum Singles Day, bei dem Kunden 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Erotiksortiment im Online-Shop erhalten. Dies bezieht sich unter anderem auf Produkte von Amorelie, Womanizer, Durex und Satisfyer.

C&A: Die Mode-Kette überrascht seine Kunden mit exklusiven Angeboten, die sowohl online als auch in der App verfügbar sind.

Drei: Seit Anfang November lockt der Mobilfunkanbieter auf seinem Online-Marktplatz Dreiland mit den „Black Weeks“, bei denen Kunden von Preisnachlässen von bis zu 78 Prozent profitieren können. Zusätzlich erhalten Kunden etwa 10 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr, wenn sie sich für die Anmeldung von zwei kompatiblen Tarifen entscheiden.

Hervis: Die Sport-Tochter des Handelsriesen Spar fokussiert sich zum Singles Day verstärkt auf ihr Online-Geschäft. Am 11.11. und 12.12. erhalten Kunden einen Rabatt von 20 Prozent auf (fast) das gesamte Sortiment im Web-Store.

Hofer: Der Diskonter setzt ebenfalls auf einen „Black Month“. Kunden können dabei konkret mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf Technik und Unterhaltungselektronik rechnen.

Hunkemöller: Hunkemöller gewährt einen Rabatt von 20 Prozent auf die gesamte Kollektion.

H&M: Zum Singles Day gewährt der Moderiese seinen Kunden einen Rabatt von 15 Prozent ab einem Einkaufswert von 40 Euro und 20 Prozent bei Einkäufen ab 80 Euro. App-Nutzer können bereits am Freitag sowohl im Geschäft als auch online von diesen Rabatten profitieren. Mitglieder erhalten zusätzlich die Nachlässe auch noch am 12.11.

kikaLeiner: Zwar bietet der Möbelhändler keine exklusiven Singles-Day-Deals an, jedoch gibt es derzeit einen Rabatt von 50 Prozent auf viele geplante Küchen, zusätzlich zu einem Extra-Nachlass von 10 Prozent.

Libro: Vom 11.11. um 19 Uhr bis zum 13.11. um 8:30 Uhr profitieren registrierte Kunden im Online-Shop von einem Rabatt in Höhe von 22,22 Prozent.

Magenta: Vom Singles-Day-Special bis zum 13. November: Bei Online-Bestellungen eines Internet-Tarifs beträgt die monatliche Gebühr im ersten Jahr lediglich 15 Euro. Bestehende Telefonie-Kunden profitieren von einem monatlichen Preis von nur 10 Euro. Zusätzlich gibt es einen Interspar-Gutschein im Wert von 50 Euro als Geschenk von Magenta. Die Deals unterliegen einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten. Weitere Angebote sind auf der Magenta-Seite verfügbar.

Marionnaud: Während der Singles Day Week erhalten Kunden einen Rabatt von 33 Prozent auf alle Bestellungen ab einem Wert von 79 Euro.

MediaMarkt: Der Technik-Riese hat den gesamten Monat kurzerhand zum „Black November“ erklärt, und dennoch können Kunden ab sofort bis zum 11.11. spezielle Technik-Gadgets zu reduzierten Preisen ergattern. Zum Beispiel ist der Kaffeevollautomat De’Longhi ECAM 21.117 B Magnifica S für 279 Euro statt 429 Euro (UVP) erhältlich, und der Samsung Smart-TV QN85C (2023) mit 65 Zoll kostet 1.444 Euro statt 2.399 Euro. Als zusätzliches Angebot gibt es den Gratis-Paketversand für Bestellungen im Online-Shop.

Otto: Der Online-Händler lockt mit einem Rabatt von 11,11 Prozent auf das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Smartphones, Spielkonsolen und Videogames.

Palmers: Obwohl die Unterwäsche-Marke keine speziellen Singles-Day-Aktionen vorbereitet hat, erhalten Kunden bis zum 18. November einen Rabatt von 20 Prozent auf Strumpfartikel (ausgenommen Fremdmarken), wenn sie zwei Stück oder mehr kaufen. Club-Mitglieder profitieren zusätzlich bis zum 24. November von einem Geschenk von 20 Euro bei einem Einkaufswert von 100 Euro oder mehr.

Tchibo: Zum Singles Day am 11.11. feiert der Kaffeeröster mit einem elfprozentigen Rabatt auf das gesamte Non-Food-Sortiment, dazu zählen Damen- und Kinderbekleidung, Deko- und Backartikel sowie Wintersport-Produkte. Für diejenigen, die am Samstag keine Zeit haben, gelten die Angebote auch online am 12. November.

Thalia: Im Zeitraum vom 11. bis 12. November gewährt der Online-Shop einen Rabatt von 15 Prozent auf das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Büchern.

Universal: Seit Anfang November sind die „Black Weeks“ des Versandhändlers mit wechselnden Aktionen gestartet. Vom 10. bis 12. November können Kunden zudem ausgewählte Singles-Day-Angebote nutzen, darunter ein Rabatt von 22 Prozent auf Produkte aus den Bereichen Mode und Wohnen.

Black Friday folgt am 24. November

Dieser Shopping-Tag fällt heuer auf den 24. November. Die großen Wachstumsschübe sind heuer jedoch auch rund um den Black Friday nicht zu erwarten.