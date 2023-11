Diese Supermarkt-Mitarbeiter bekommen Körperkameras!

Die international bekannte Supermarktkette Lidl geht in Großbritannien neue Wege in der Sicherheitstechnik und wappnet sich gegen die steigende Kriminalität im Einzelhandel. Mit der Einführung von Körperkameras für die Mitarbeiter in über 960 Filialen geht das Unternehmen innovative Schritte, um die Sicherheit in seinen Geschäften zu erhöhen und branchenweite Standards zu hinterfragen.

Wie die britische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, ist geplant, die Mitarbeiter von Lidl bis zum Ende des Monats mit den neuen Kameras auszustatten. Hierbei steht die verantwortungsbewusste Nutzung im Vordergrund, die durch spezielle Schulungen gewährleistet werden soll. Besonderer Fokus wird dabei auf die Wahrung der Privatsphäre gelegt.

Die neuen Sicherheitsprotokolle, die bis zum Frühjahr vollständig umgesetzt sein sollen, haben ein klares Ziel: Sie sollen den Kampf gegen die „schwere und organisierte“ Kriminalität im Einzelhandel unterstützen.

Sicherheit

Ryan McDonnell, Geschäftsführer von Lidl GB, betont die Priorität des Unternehmens in Bezug auf die Sicherheit: „Sicherheit und Schutz haben bei uns oberste Priorität.“ Er unterstreicht zudem die Notwendigkeit, branchenweit gegen Einzelhandelskriminalität vorzugehen.

Für die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts ist Lidl bereit, tief in die Tasche zu greifen. Über 2 Millionen Pfund werden investiert, um das Sicherheitsniveau zu erhöhen und einen Beitrag zur Lösung dieses weitreichenden Problems zu leisten.