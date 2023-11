Mann lebt seit Monaten im Shopping-Center

In Shanghai hat ein Mann über mehrere Monate in einem Einkaufszentrum unter einer Treppe gewohnt, wobei seine Erklärung bemerkenswert ist.

Unter der Treppe eines Einkaufszentrums in Shanghai entdeckte man ein sorgfältig aufgestelltes Zelt, das einem Mann als Schlafstätte diente. Doch der Mann, dessen Identität bisher unbekannt bleibt, begnügte sich nicht nur mit einem einfachen Schlafplatz. Er richtete sich ein kleines Büro ein, komplett mit Tisch, Computer und Schreibtischstuhl. Ein Video, das seine unkonventionelle Wohnsituation offenbarte, verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken.

Security hat nichts bemerkt

Die Sicherheitskräfte des Einkaufszentrums waren sich seiner Anwesenheit durchaus bewusst. Ein Mitarbeiter hatte ihn vor einiger Zeit entdeckt. Überraschenderweise erlaubte er dem Mann jedoch zu bleiben. Der Grund? Der Mann behauptete, er studiere und benötige einen „Ort zum Lernen“.

Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter wurde auf den Mann aufmerksam und nahm ihn in Gewahrsam. Die Gründe für diese plötzliche Aktion sind bisher unbekannt.

In China ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen es sich in Einkaufszentren gemütlich machen. Tatsächlich legten sich Ikea-Kunden bis 2016 regelmäßig in den Ausstellungsbetten zum Schlafen nieder. Diese Praxis wurde jedoch verboten.