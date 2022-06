Skandal im Club: Albaner sollen Nucci angespuckt haben (FOTO)

Igor Panić, besser bekannt als Rapper Nucci, ist in Serbien und der Region vor allem beim jüngeren Publikum beliebt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass jede Disco, in der er auftritt, voll ist. Der Rapper hatte vergangenes Wochenende bei einem Auftritt in den Niederlanden einen Schock-Moment erlebt. Eine Gruppe von etwa zehn Albanern stürmten kurz vor Mitternacht den Club und richteten ein komplettes Chaos an.

Viele Gäste verließen den Club, einige blieben und die Täter breiteten dann albanische und bosniakische Fahnen aus. Sie gingen mit ihnen zuerst im Club herum und hängten schließlich eine Fahne mitten auf der Bühne auf.

Eskalation & Tränengas

Der DJ wurde gepackt und rausgeschmissen, dann nahmen sie seinen Platz ein und spielten albanische Musik. Angeblich haben sie in den Toiletten mit Tränengas geworfen.

Nucci selbst störte es nicht welche Nationalitäten im Club waren, er selbst hat verschiedene Nationalitäten in seinem Freundeskreis. Er saß Backstage und wartete darauf, dass sich die Situation beruhigte, damit er auftreten kann.

Laut Kurir brachen die Täter in das Zimmer ein, in dem sich der Rapper aufhielt, und versuchten, ihn anzugreifen. Die albanische Bande verlangte vom Sänger sofort auf die Bühne zu gehen und zu singen. Als Nucci sich weigerte, spuckte einer der Täter den Rapper an.

Nucci legt Performance ab

Wie die serbischen Medien berichten, verließ die Bande das Lokal gegen halb 2 in der Nacht. Anscheinend kamen die Fans zurück, als die Aufregung vorbei war. Auch Nucci soll ganz normal aufgetreten haben.

Das sagen Nucci & sein Manager

Der Rapper hat sich zu dem Ereignis nicht gemeldet, aber seine Manager dementieren die Geschichte. Anscheinend soll es sich um einen anderen Club handeln, wo Nucci gar nicht aufgetreten ist. Clubbesucher hingegen bestätigen den Vorfall.

Mal abwarten, ob Nucci noch ein Statement abgeben wird.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch das Bild mit den Flaggen ansehen!