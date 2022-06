Darko Lazic fährt alkoholisiert und provoziert (FOTOS)

Das Verhalten des Sängers Darko Lazic hat alle Grenzen überschritten: Trotz der Alkoholverhaftung keine Vernunft in Sicht.

Lazic, der nach all den Problemen, die er durch Trunkenheits- und Drogenfahrten verursachte, immer beliebter durch Skandale statt durch Musik wird, brachte die Öffentlichkeit erneut mit seinem unverantwortlichen Verhalten zur Weißglut, als er auf dem Beifahrersitz Bier trank.

Er hat auf seinem Instagram-Profil ein Video mit seinem Freund im Auto geteilt. Rasende Maschinen und Adrenalin sind sicherlich die Themen, die diese beiden Freunde verbinden. Sein Freund fuhr seinen “Porsche”, dessen Preis bei über 150.000 Euro liegt, während Lazic auf dem Beifahrersitz saß.

All das hätte wahrscheinlich niemand bemerkt, wenn Darko nicht ein Video gepostet hätte, in dem die beiden mit Bier anstoßen.

Nach einer verrückten Fahrt in einem tobenden Auto ging Darko in ein Restaurant. Da er seinen Fans regelmäßig verrät, wo er ist und was er macht, postete er ein Bild mit seiner reichen Mahlzeit. Auf dem Tisch wurden Meeresfrüchte serviert, doch Lazic regte die Fantasie des Publikums an, als in einem Teil des Bildes eine Frauenhand zu sehen war.

