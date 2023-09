So erhöht ihr die Chancen, im Lotto zu gewinnen!

Wer von uns hat nicht schon einmal von einem prallen Lottogewinn geträumt und sich ausgemalt, was man mit dem plötzlichen Reichtum alles anstellen könnte? Doch kann man seine Gewinnchancen tatsächlich erhöhen? Und was ist dran an den gängigen Mythen rund um Glückszahlen und Zahlenmuster? Wir sind auf Spurensuche gegangen.

Glückszahl 7 – Segen oder Fluch?

Die Frage, ob bestimmte Zahlen Glück bringen, ist so alt wie das Glücksspiel selbst. Besonders die Zahl 7 wird oft als Glückszahl angesehen. Seit der Einführung von Lotto 6 aus 45 im Jahr 1986 wurde die 7 tatsächlich häufiger gezogen als andere Zahlen. Doch bedeutet das, dass sie wirklich Glück bringt? Lottoland rät eher davon ab, denn je öfter eine Zahl getippt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn teilen zu müssen. Es bleibt dabei: Jede Zahl zwischen 1 und 45 hat die gleiche Chance, gezogen zu werden.

Zahlenmuster

Viele Lotto-Spieler setzen auf bestimmte Muster, wie Diagonalen oder Kreuze. Doch laut Statistikern der Universität Stuttgart erhöhen solche Muster die Gewinnchancen keineswegs. Im Gegenteil: Da viele Spieler auf diese Muster setzen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn teilen zu müssen. Auch von Zahlenkombinationen, die auf Geburtsdaten basieren, raten Experten ab.

Höhere Zahlen – Der Geheimtipp?

Ein weiterer Mythos besagt, dass niedrigere Zahlen bessere Gewinnchancen bieten. Doch Statistiker der Universität Stuttgart widersprechen dieser Annahme. Sie empfehlen, auf höhere Zahlen zu setzen, wobei die Summe der getippten Zahlen mindestens 164 betragen sollte. Dadurch vermeidet man Überschneidungen mit Spielern, die nach Mustern, Zahlenfolgen oder Glückszahlen wählen.

Verantwortungsbewusstes Spielen

Ungeachtet aller Strategien und Mythen sollte man nie vergessen, dass Glücksspiel immer mit Risiken verbunden ist. Wer sich entscheidet, Lotto zu spielen, sollte dies verantwortungsbewusst tun und einen bewussten Umgang mit Glücksspiel pflegen. Es ist wichtig, sich nicht zu sehr auf das Spiel zu versteifen und das eigene Budget im Blick zu behalten.