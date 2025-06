So erkennt Ihr klimatisierte Öffi Fahrzeuge auf den ersten Blick

Wer kennt den Unterschied zwischen klimatisierten und nicht-klimatisierten Öffis? Die Wiener Linien modernisieren ihre Flotte – mit erkennbaren Merkmalen für kühle Fahrten.

In klimatisierten Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs befinden sich charakteristische Luftdüsen direkt über den Sitzen an der Decke, während die Beleuchtungselemente mittig angeordnet sind. Von außen lassen sich diese Fahrzeuge an ihren durchgehend runden Leuchten und Blinkern erkennen.

Bei den ULF-Modellen (Ultra-Niederflur-Straßenbahnen) kann es trotz vorhandener Klimaanlage gelegentlich zu technischen Störungen kommen. Sollte dies der Fall sein, werden Fahrgäste gebeten, das Fahrpersonal zu informieren. Die Erkennungsmerkmale eines ULF sind die vor den Fenstern angebrachten Lüftungskiemen sowie Deckenleuchten über den Sitzplätzen – Luftdüsen sucht man hier jedoch vergeblich.

Die älteren Straßenbahngarnituren ohne Klimatisierung verschwinden nach und nach aus dem Stadtbild. An ihre Stelle treten moderne Fahrzeuge, die bereits ab Werk mit Klimaanlagen ausgestattet sind.

Klimatisierte U-Bahnen

Auf den U-Bahn-Linien U1 bis U4 verkehren ausschließlich klimatisierte V-Züge. Diese sind äußerlich am markanten roten Streifen zu erkennen und bieten im Inneren einen durchgängigen Fahrgastraum.

Für die U6 wurde ein umfassendes Cooling-Paket umgesetzt. Sämtliche Züge der ersten Generation, die ursprünglich ohne Klimaanlage konzipiert waren, erhielten nachträglich moderne Klimageräte. Diese multifunktionalen Anlagen sorgen nicht nur für Heizung und Belüftung, sondern gewährleisten auch an heißen Tagen angenehme Temperaturen für alle U6-Passagiere.

Neue X-Wagen

Die älteren Silberpfeil-Garnituren (ältere U-Bahn-Züge) verfügen über keine Klimatisierung. Ab 2020 beginnt jedoch ihre schrittweise Ablösung durch den neuen X-Wagen, der selbstverständlich mit einer zeitgemäßen Klimaanlage ausgestattet ist.

Tatsächliche Kühlleistung und Verbreitung

Wie kühl ist es wirklich in klimatisierten Öffis? Die Klimaanlagen der Wiener Linien können die Innenraumtemperatur um etwa 5 Grad gegenüber der Außentemperatur senken. Bei sommerlichen 35 Grad bedeutet das immer noch rund 30 Grad im Fahrzeuginnenraum. Die Temperaturregelung erfolgt vollautomatisch durch Sensoren und kann vom Fahrpersonal nicht manuell verstärkt werden.

Mittlerweile sind rund 75 Prozent aller Fahrten mit den Wiener Linien in klimatisierten Fahrzeugen möglich. Bei Bussen und auf der U6-Linie ist die Klimatisierung bereits flächendeckend. Bei Straßenbahnen hingegen verfügt erst etwa jede zweite Garnitur über eine Klimaanlage. Unter optimalen Bedingungen werden die Innenraumtemperaturen zwischen 18 und 24 Grad Celsius gehalten – eine spürbare Erleichterung an heißen Sommertagen.