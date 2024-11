So könnt ihr mit Schokolade abnehmen!

Traditionell wird eine Diät oft mit dem Verzicht auf Süßigkeiten verbunden. Doch neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Schokolade durchaus Teil einer Strategie zur Gewichtsreduktion sein kann, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt konsumiert wird.

Wissenschaftler des Brigham and Women’s Hospital in Boston und der Universität von Murcia untersuchten, wie sich der Konsum von Schokolade zu verschiedenen Tageszeiten auf den Körper auswirkt. In einem Experiment mit 19 Frauen im Alter von 48 bis 56 Jahren verzehrten die Teilnehmerinnen zunächst abends, dann morgens und schließlich gar keine Schokolade. Die überraschende Erkenntnis: Der Verzehr von Schokolade vor dem Schlafengehen führte nicht zu einer Gewichtszunahme.

Schokolade als Schlankmacher

Besonders auffällig war der Effekt von Schokolade am Morgen: Frauen, die sie zum Frühstück aßen, verzeichneten eine Verringerung ihres Taillenumfangs. Der morgendliche Schokoladenkonsum reduzierte das Hungergefühl im Laufe des Tages, senkte den Blutzuckerspiegel und förderte die Fettverbrennung.

Bereits eine Studie aus Tel Aviv aus dem Jahr 2011 zeigte, dass der Konsum von Schokolade am Morgen den Heißhunger reduziert und das Gewicht halten kann. Diese Ergebnisse legen nahe, Schokolade gezielt morgens zu genießen, um von den potenziellen Vorteilen zu profitieren.