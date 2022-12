So lange haben die Geschäfte zu Silvester offen!

Viele Shops haben auch an Silvester und Neujahr geöffnet. Allerdings ist es sinnvoll sich die Öffnungszeiten genauer anzuschauen. Hier ein Überblick.

Wer noch etwas für sein Silvester-Dinner oder seine Feier vergessen hat, kann das auch heute noch einkaufen gehen, denn die meisten Geschäfte haben auch zu Silvester und sogar zu Neujahr geöffnet! Allerdings mit unterschiedlichen Öffnungszeiten. Grundsätzlich dürfen alle Shops bis 17 Uhr offen haben, Lebensmittelhändler bis 18 Uhr. Aber natürlich handhabt das jeder anders. Das sind die konkreten Pläne des Handels.

Supermarkt-Öffnungszeiten

Der Discounter Lidl hat bis um 15 Uhr geöffnet. Hofer, Billa, Billa Plus und Penny haben bis 17 Uhr offen. Die Spar-Ketten haben eine Stunde kürzer geöffnet: Bis 16 Uhr könnt ihr bei Spar, Interspar und Eurospar einkaufen gehen. Und wer am Neujahrstag ganz dringend doch noch den ein oder anderen Einkauf erledigen muss, kann das zum Beispiel im Spar am Wiener Flughafen beziehungsweise am Hauptbahnhof machen.

Müller, dm und Bipa haben ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Einkaufszentren zu Silvester

Auhof Center: 9 Uhr bis 15 Uhr

Lugner City: 9 Uhr bis 17 Uhr (Billa Plus 6 bis 18 Uhr)

Gerngross: 9.30 Uhr bis 15 Uhr (Billa Plus von 6.30 Uhr bis 17 Uhr)

Millennium City: 9 Uhr bis 14 Uhr

Wien Mitte – The Mall: 9 Uhr bis 14 Uhr (Interspar 6.30 Uhr bis 16 Uhr, Pronto 6 Uhr bis 20 Uhr, Trafik 5.30 Uhr bis 19 Uhr)

Westfield Donau Zentrum: 9 Uhr bis 14 Uhr (Lebensmittelhandel 9 Uhr bis 15 Uhr)

Riverside: 9 Uhr bis 15 Uhr

Huma Eleven: 9 Uhr bis 14 Uhr (Interspar 6.30 bis 16 Uhr)

Westfield Shoppping City Süd (SCS): 9 Uhr bis 14 Uhr (Lebensmittelhandel 9 Uhr bis 15 Uhr)

Shopping Center Nord (SCN): 9 Uhr bis 14 Uhr (Gastro 10 Uhr bis 18 Uhr)