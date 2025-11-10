Solar statt Schotter: NÖ fördert PV-Dächer über Parkplätzen

Niederösterreich unterstützt finanziell die Installation von Photovoltaik-Anlagen über Parkflächen. Die Förderung kann bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak betragen und steht Gemeinden, Unternehmen, Vereinen sowie konfessionellen Einrichtungen zur Verfügung, die ihre öffentlich zugänglichen Stellplätze mit Solarmodulen ausstatten möchten.

„Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln„, wird der für Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.

Laufende Projekte

Aktuell werden zusätzliche 1.453 bereits versiegelte Parkplätze mit Solarmodulen überdacht. Damit erreicht das Bundesland insgesamt fast 4.500 mit Photovoltaik überbaute Stellflächen. Ein kürzlich realisiertes Projekt umfasst 34 Parkplätze bei einem neuen Lebensmittelgeschäft in Ruprechtshofen, die nicht nur mit Solarmodulen überdacht, sondern auch mit einem Energiespeichersystem ausgestattet wurden.

Weitere solche Überdachungen entstehen unter anderem bei der Sole Felsen Welt Gmünd, im Wirtschaftspark Wienerwald sowie vor dem Einkaufszentrum SCS in Vösendorf.

Ökostrom-Vorreiter

Das Bundesland versteht sich als „Ökostromlokomotive Österreichs“ und nimmt für sich eine Vorreiterrolle beim Schutz der Böden in Anspruch. Mit diesen Maßnahmen will Niederösterreich seine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern, die Versorgungssicherheit erhöhen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.