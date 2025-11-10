Ab 1. Jänner 2026: Diese Tickets werden teurer!

Mit 1. Jänner 2026 wird der Preis des VOR KlimaTickets MetropolRegion angepasst. Der Jahrespreis in der Vollpreisvariante bei Einmalzahlung steigt von 898 Euro auf 1.000 Euro, für Seniorinnen und Senioren von 635 Euro auf 700 Euro.

Gleichzeitig wird ein gezieltes Entlastungssignal gesetzt: Das VOR KlimaTicket MetropolRegion Jugend und Spezial wird günstiger – der Preis reduziert sich bei Einmalzahlung von 765 Euro auf 700 Euro, bei monatlicher Abbuchung von 806 Euro auf 725 Euro.

Ebenfalls mit 1. Jänner 2026 werden die Mehrgebühren für Fahrten ohne gültiges Ticket für Fahrgäste ab 18 Jahren angepasst. Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und zum kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion.

VOR KlimaTickets Region, gültig in Niederösterreich und Burgenland, bleiben preislich unverändert.

Mit der Anpassung des VOR KlimaTickets MetropolRegion reagiert der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) auf die erstmalige Erhöhung der Jahreskartenpreise in Wien. Der Jahrespreis in der Vollpreisvariante bei Einmalzahlung steigt mit 1. Jänner 2026 von 898 Euro auf 1.000 Euro, für Seniorinnen und Senioren von 635 Euro auf 700 Euro. Diese Erhöhung betrifft ausschließlich den Anteil der Wiener Kernzone. Unverändert bleibt der Preis des VOR KlimaTickets Region, gültig in Niederösterreich und Burgenland.

Durch die Neueinführung der Jugend- und Spezialermäßigung in Wien wird gleichzeitig ein gezieltes Entlastungssignal gesetzt: Das VOR KlimaTicket MetropolRegion Jugend und Spezial kostet künftig bei Einmalzahlung 700 Euro statt bisher 765 Euro, bei monatlicher Abbuchung 725 Euro statt 806 Euro.



Darüber hinaus werden die Mehrgebühren für Fahrten ohne gültiges Ticket für Fahrgäste ab 18 Jahren angepasst.

Neue Preise ab 1. Jänner 2026

VOR KlimaTicket MetropolRegion (gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland): Vollpreis:

Einmalzahlung jährlich: 1000 Euro (2025: 898 Euro)

Monatliche Abbuchung: 1049,40 Euro (2025: 939 Euro) Senior:

Einmalzahlung jährlich: Ꞓ 700 Euro (2025: Ꞓ 635 Euro)

Monatliche Abbuchung: Ꞓ 725 Euro (2025: Ꞓ 656 Euro) Jugend/Spezial:

Einmalzahlung jährlich: 700 Euro (2025: Ꞓ 765 Euro)

Monatliche Abbuchung: 725 Euro (2025: Ꞓ 806 Euro)



(gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland): Anpassung der Mehrgebühren bei Fahrten ohne gültiges Ticket

Mit 1. Jänner 2026 werden die Mehrgebühren für Fahrten ohne gültiges Ticket für Fahrgäste ab 18 Jahren angepasst. Die neuen Sätze betragen 135 Euro bei Sofortzahlung (bisher 105 Euro), 145 Euro bei Zahlung innerhalb von zwei Wochen (bisher 115 Euro) und 185 Euro bei Zahlung nach Erinnerung (bisher 145 Euro). Für Fahrgäste unter 18 Jahren bleiben die Gebühren unverändert: 55 Euro bei Sofortzahlung, 60 Euro bei Zahlung innerhalb von zwei Wochen und 80 Euro bei Zahlung nach Erinnerung. Die Bearbeitungsgebühren für das Nachreichen von Fahrausweisen oder für Ratenzahlungen betragen weiterhin jeweils 10 Euro. Damit werden die Mehrgebühren erstmals seit 2021 angepasst.

Wertsicherung

Eine Wertsicherung bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe ist notwendig, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter vorantreiben zu können und auch um den steigenden Kosten der beteiligten Verkehrsunternehmen Rechnung zu tragen. Den überwiegenden Teil der Kosten, welche für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion anfallen, trägt weiterhin die öffentliche Hand, also die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie der Bund.