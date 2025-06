Sommertag in Wien: Sonne, Wärme und gute Laune

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch erwartet Wien am 8. Juni: Schon am frühen Morgen liegt ein Hauch von Sommer in der Luft, die Stadt erwacht bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Wer heute früh unterwegs ist, spürt die Leichtigkeit eines perfekten Juni-Tages – und darf sich auf einen durchgehend freundlichen Wetterverlauf freuen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Sonnig bei etwa 23 Grad, minimal bewölkt

Tagsüber: Sommerliche 30 Grad, wenige Wolken, trocken

Nachmittag: Wind frischt auf bis 22 km/h aus südlicher Richtung

Abend: Warm und freundlich bei rund 29 Grad, klarer Himmel

Nacht: Kühlt auf angenehme 24 Grad ab

Aktivitäten: Ideal für Radtouren und Freibadbesuche

Wetter in ganz Österreich

Osten: Viel Sonne, kaum Wolken, Temperaturen bis 30 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, kein Regen.

Süden: Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad, überwiegend sonnig, geringe Gewittergefahr.

Westen: Freundlicher Start, Temperaturen 25–28 Grad, vereinzelte Wärmegewitter möglich.

Zentrum: Sonnig, Höchstwerte 27–29 Grad, schwacher Wind, trocken.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Sommer gibt weiter Gas: Auch am Montag und Dienstag bleibt es in Wien und ganz Österreich sonnig und heiß, die Temperaturen bewegen sich erneut um die 30 Grad.

Erst zur Wochenmitte sind lokal kurze Wärmegewitter möglich, insgesamt bleibt der freundliche Wettercharakter aber erhalten.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den herrlichen Sommertag für einen Spaziergang im Grünen oder einen Besuch an der Alten Donau – aber denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie viel Wasser! Die UV-Strahlung ist heute besonders hoch, und auch in den Abendstunden bleibt es angenehm warm – perfekt für ein Picknick im Park oder einen lauen Abend auf dem Balkon.