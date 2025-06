Mit 36 Jahren zu Barça? Flick will Perisic

Ivan Perisic zeigt sich trotz seiner 36 Jahre in bestechender Form. Der kroatische Routinier führte PSV Eindhoven in beeindruckender Manier zum niederländischen Meistertitel und sammelte dabei in kurzer Zeit neun Tore und acht Vorlagen. Auch in der kroatischen Nationalmannschaft brilliert er weiterhin – beim jüngsten 7:0-Erfolg gegen Gibraltar steuerte er ein Tor und drei Assists bei.

Nur einen Tag nach dieser Galavorstellung sorgt die deutsche „Bild“ mit einer überraschenden Meldung für Aufsehen: Der FC Barcelona soll großes Interesse an einer Verpflichtung des derzeit vereinslosen Offensivallrounders haben.

⇢ Vom Königshaus ins Arbeiterviertel: Modric vor Sensationswechsel



Auch die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ griff die Nachricht auf. Da Perisic aktuell ohne Vertrag ist, wäre er ablösefrei zu haben – ein Umstand, der ihn für viele Topklubs interessant macht.

Flicks Wunschspieler

Laut „Bild“ ist besonders Barcelonas Trainer Hansi Flick ein großer Befürworter der möglichen Verpflichtung. Der deutsche Coach kennt Perisic bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München und schätzt dessen Qualitäten.

In Barcelona würde der erfahrene Flügelspieler als Alternative zu Raphinha oder Youngster Lamine Yamal eingeplant werden.

Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, bleibt allerdings abzuwarten.