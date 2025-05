Sonniger Samstag in Wien: Bis zu 19 Grad erwartet

Sonniger Samstag: Wien begrüßt den Tag mit strahlendem Himmel. Der heutige Samstag präsentiert sich in Wien von seiner freundlichen Seite! Nach einer kühlen Nacht mit Temperaturen um die 7 Grad startet die Bundeshauptstadt in einen sonnigen Tag, der im Tagesverlauf angenehme 19 Grad erreichen wird. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf einen nahezu wolkenlosen Himmel freuen – perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten am Wochenende.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Strahlender Sonnenschein, etwa 7 Grad

Bewölkung: Minimale 0%, klarer Himmel

Wind: Schwach aus nordwestlicher Richtung, etwa 4 km/h

Tagsüber: Angenehme 16 Grad zur Mittagszeit

Sonnenschein: Knapp 15 Stunden, exakt 14 Stunden und 55 Minuten

Niederschlag: Wahrscheinlichkeit bleibt bei 0%

Bezirke: In Landstraße und Neubau ebenfalls wolkenlos, Temperaturen um 10 Grad in den frühen Morgenstunden

Wetter in ganz Österreich

Österreichweit: Ein Land im Sonnenschein. Der heutige Samstag wird in weiten Teilen des Landes von Sonnenschein dominiert. Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Bereich, wobei die 19 Grad in Wien repräsentativ für viele Landesteile sind. Die Bewölkung bleibt mit durchschnittlich 13% minimal, was auf einen überwiegend klaren Himmel in ganz Österreich hindeutet.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf den Sonntag zeigt eine leichte Veränderung: Mit maximal 17 Grad wird es etwas kühler als am Samstag. Zudem nimmt die Bewölkung auf etwa 39% zu. Dennoch bleibt es weitgehend trocken und freundlich – ideal für Wochenendausflüge.

Für Montag deutet sich eine weitere leichte Abkühlung auf etwa 15 Grad an, bei einer Bewölkung von rund 61%. Die Tendenz geht also in Richtung eines etwas wechselhafteren Wettercharakters zum Wochenstart.

KOSMO-Wettertipp

Der heutige Samstag bietet mit seinem sonnigen Charakter und angenehmen Temperaturen ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten! Nutzen Sie die fast 15 Stunden Sonnenschein für einen Ausflug in die Wiener Umgebung oder einen entspannten Tag in einem der zahlreichen Parks der Hauptstadt. Vergessen Sie trotz des klaren Himmels nicht den Sonnenschutz – die UV-Strahlung im Mai kann bereits intensiv sein. Mit Temperaturen von bis zu 19 Grad ist leichte Kleidung angesagt, für die frühen Morgenstunden empfiehlt sich jedoch noch eine Jacke, da es mit 7 Grad noch recht frisch sein wird.