Spendenaufruf: Jetzt Hochwasser-Betroffenen in Bosnien-Herzegowina helfen

Die katastrophalen Überschwemmungen in der vergangenen Woche haben Teile von Bosnien und Herzegowina stark getroffen. Leider wird die Erholung ohne die Hilfe von humanitären Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen sehr schwierig sein.

Laut Medienberichten aus Bosnien und Herzegowina sind die am schwersten betroffenen Orte Jablanica, Hadzici, Konjic, Kiseljak und Fojnica. Berichten zufolge haben die Überschwemmungen 22 Menschenleben gefordert, sechs Personen werden vermisst, und über 400 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Fluten haben eine Wüste hinterlassen, und die tragischen Schicksale von Personen, die Mitglieder ihrer Familien und Nachbarn gerettet haben, hallen in unserer Region wider. Die tatsächlichen Ausmaße der Katastrophe sind noch nicht abzuschätzen, da das Wasser sich immer noch nicht zurückgezogen hat. Daher kann nicht genau beurteilt werden, wie stark die Familienhäuser in den betroffenen Gebieten beschädigt wurden. Auch die Infrastruktur hat erheblichen Schaden erlitten, was die Situation zusätzlich kompliziert.

Natürlich ist die bosnische Diaspora in ganz Österreich in Alarmbereitschaft, wie es immer der Fall war, wenn Hilfe bei Katastrophen benötigt wird. Um die Hilfe schnell zu sammeln und zu den betroffenen Einwohnern zu bringen, hat die humanitäre Organisation POMOZI.BA eine Reihe von Maßnahmen organisiert. Die erste Maßnahme ist die Aufforderung, die Telefonnummer 17039 anzurufen. Jeder Anruf aus Bosnien und Herzegowina bringt den Betroffenen zwei konvertible Marken. Darüber hinaus hat die genannte Organisation in Österreich ein Bankkonto eröffnet und ruft alle Menschen guten Willens auf, Spenden zu leisten. POMOZI.BA ist eine gemeinnützige humanitäre Organisation, die 2012 gegründet wurde. Sie hilft bedürftigen Menschen in ganz Bosnien und Herzegowina und darüber hinaus. In den vergangenen Jahren haben etwa zwei Millionen Menschen transparent durch diese Organisation in verschiedenen Projekten und humanitären Aktionen eine Form der Hilfe erhalten.

(FOTO: zVg.)

KOSMO hat mit Sinisa Bencun, dem Botschafter von Bosnien und Herzegowina in Österreich, über die Situation in den überschwemmten Gebieten gesprochen.

„Die Botschaft von Bosnien und Herzegowina wird alle humanitären Aktionen unterstützen, die das Leben der Betroffenen in den Überschwemmungsgebieten erleichtern. Zahlreiche Rettungskräfte aus der Region sind aktiv, um das Gelände zu räumen und vermisste Personen zu suchen. Jeder von uns kann sich mit finanziellen Beiträgen über die seriöse humanitäre Organisation pomoziba.org . beteiligen, die auch ein Konto in Österreich eröffnet hat, über das Rote Kreuz in Bosnien und Herzegowina oder über Konten, die von einzelnen betroffenen Gemeinden aktiviert wurden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu helfen. Am vergangenen Wochenende haben wir die Idee der BHKP (Bosnisch-Herzegowinische Kulturplattform) unterstützt, möglichst viele Menschen zu einer Theateraufführung in Wien unter dem Titel „Ne daj se generacijo“ einzuladen, die einen humanitären Charakter annehmen soll. Ein voller Saal ermöglichte es, fast 2000 Euro direkt auf das Konto des Vereins pomozi.ba zu überweisen“, sagte Botschafter Bencun.

Mladen Filipovic, der Leiter der Vertretung der Republik Srpska in Österreich, hat einen Appell zur Hilfe für die Betroffenen gerichtet.

„Die Vertretung der Republik Srpska in Österreich ruft alle unsere Bürger, unabhängig von Glauben und Nation, auf, sich an der humanitären Aktion Pomozi.ba zu beteiligen, die wir unterstützen. Diese Organisation ist sehr seriös und hilft seit vielen Jahren erfolgreich dort, wo es nötig ist, indem sie Mittel sammelt und transparent arbeitet. Ihre neuesten Aktivitäten sind besonders wichtig angesichts der menschlichen Opfer und des materiellen Schadens in den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten, insbesondere in Herzegowina. Aufgrund dieser großen Katastrophe rufen wir unsere hilfsbereiten Menschen dazu auf, vereint zu handeln und so viel wie möglich in diesen schwierigen Zeiten zu helfen. Ich betone, in Situationen wie der aktuellen Katastrophe dürfen wir uns nicht spalten, sondern müssen gemeinsam handeln und die Leiden der von den Nöten betroffenen Menschen so gut wie möglich lindern“, betonte Filipovic.

KOSMO hat ebenfalls eine Aktion zur Sammlung und zum Versand von Hilfsgütern nach Bosnien und Herzegowina ins Leben gerufen. Über die Einzelheiten werden wir die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen informieren.