Sprit-Spar-Tipps für den Urlaub: ARBÖ enthüllt Geheimnisse!

Der Sommer steht vor der Tür, und mit ihm wächst die Vorfreude auf den lang ersehnten Urlaub. Doch bevor es ans Entspannen geht, steht erst die Anreise an – und die kann, vor allem mit dem Auto, schnell zum finanziellen Abenteuer werden. Der ARBÖ hat nun sein Fachwissen geteilt, um Reisenden dabei zu helfen, bei der Spritbeschaffung auf dem Weg in den Urlaub zu sparen.

Ein Jahr nach dem Abklingen der Pandemie erlebt das Reisen eine beeindruckende Renaissance: Eine Untersuchung der Linzer Johannes Kepler Universität hat ergeben, dass die Coronakrise immer noch einen Schatten auf die Urlaubsplanung der Österreicher wirft. Ein Drittel der Befragten möchte die momentane Freiheit für Reisen nutzen, besorgt jedoch über mögliche neue Einschränkungen durch einen weiteren globalen Corona-Ausbruch.

Sparpotenzial erkennen und nutzen

Für all jene, die sich auf den Weg in den Urlaub mit dem eigenen Fahrzeug machen, hat der ARBÖ wertvolle Tipps parat. Besonders wichtig ist es, eine kluge Strategie beim Tanken zu verfolgen, um nicht unnötig Geld zu verschwenden, gerade wenn es über Landesgrenzen hinweg geht.

ARBÖ-SPAR-TIPPS ÜBERSICHT 1. Tanken Entlang der Autobahn tanken vermeiden:

Autobahntankstellen haben die höchsten Preise.

Einsparpotenzial: Bis zu 20 Euro pro Tankfüllung. Online Preisvergleich nutzen:

Verwendung des Tankstellen-Finders auf arboe.at.

Vergleich der fünf günstigsten Tankstellen in der Nähe. Vor der Reise volltanken:

In Österreich tanken, um höhere Preise im Ausland zu vermeiden. 2. Spritpreise im EU-Vergleich Günstigere Länder:

Slowenien: 1,47 Euro/Liter.

Tschechien: 1,48 Euro/Liter.

Kroatien: 1,51 Euro/Liter.

Slowakei: 1,54 Euro/Liter.

Ungarn: 1,58 Euro/Liter. Teurere Länder:

Deutschland: 1,67 Euro/Liter.

Frankreich: 1,72 Euro/Liter.

Italien: 1,74 Euro/Liter. 3. Pendlerhilfe in Oberösterreich Förderung:

Bis zu 421 Euro pro Jahr.

Für Pendler mit mindestens 25 km einfacher Wegstrecke.

Gilt für Jahreseinkommen unter 28.000 Euro.

Strategische Tankstops planen

Thomas Harruk, der Landesgeschäftsführer des ARBÖ, empfiehlt: „Zu Beginn der Reise sollte man noch in Österreich volltanken“. In Österreich zu tanken sei oft günstiger als an Autobahnzapfsäulen in Nachbarländern wie Slowenien und Tschechien – und das trotz niedrigerer Durchschnittspreise dort. Eine bewusste Planung der Tankstops kann somit zu erheblichen Einsparungen führen und die Reisekasse schonen.

Wer die Ratschläge des ARBÖ befolgt, kann mit einem vollgetankten Auto sorgloser in den Urlaub starten und dabei auch noch den Geldbeutel schonen. Vor allem in Zeiten, in denen jeder Cent zählt, sind solche Tipps Gold wert für einen gelungenen und kostengünstigen Start in die wohlverdiente Auszeit.