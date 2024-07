Schon wieder: Flugzeug verliert nach Start ein Rad

In jüngster Zeit ereignete sich erneut ein beunruhigender Vorfall in der Luftfahrtbranche, der die Besorgnis um die Sicherheit von Boeing-Flugzeugen weiter schürt. Eine Boeing 757-200 der Fluggesellschaft United Airlines, die sich auf dem Weg von Los Angeles nach Denver befand, verlor kurz nach dem Abheben eines ihrer Räder.

Trotz dieses Zwischenfalls konnte die Maschine sicher in Denver landen, wie United Airlines mitteilte. Glücklicherweise gab es unter den 174 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern keine Verletzten. Das abgefallene Rad wurde anschließend in Los Angeles geborgen.

Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Pannen, die Boeing in jüngster Zeit betreffen. Erinnerungen werden wach an einen ähnlichen Fall vor einigen Monaten, als ebenfalls ein Flugzeug der United Airlines kurz nach dem Start ein Rad verlor. Ein weiterer gravierender Vorfall ereignete sich im Januar, als eine Boeing 737 Max 9 eine Kabinentürabdeckung während des Fluges verlor und zur Notlandung gezwungen war – ein Vorfall, der für großes Aufsehen sorgte.

Behörden reagieren

Als Reaktion auf diese Vorfälle hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA angekündigt, Inspektionen an mehr als 2600 Boeing 737-Maschinen durchzuführen. Im Fokus stehen mögliche Mängel in der Notfall-Sauerstoffversorgung, was die Sicherheitsbedenken gegenüber Boeing weiter verstärkt.

Die Luftfahrtindustrie steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit von Flugreisen zu stärken. United Airlines sowie Boeing haben Untersuchungen zu dem jüngsten Vorfall in Los Angeles eingeleitet, um die Ursache zu ermitteln und ähnliche Zwischenfälle in Zukunft zu verhindern.