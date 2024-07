250.000 Euro, Unterhose & Co.: Baka Prase in Kroatien ausgeraubt

Inmitten idyllischer Kulissen Kroatiens erlebte der bekannte Youtuber Bogdan Ilic, besser bekannt unter seinem Pseudonym Baka Prase, einen unerwarteten Rückschlag. Der digitale Influencer befand sich auf einer kreativen Reise, um gemeinsam mit Mihajlo Veruovic, auch bekannt als Voyage, einen Musikvideo-Dreh zu zelebrieren, als ihm und seinem Team ein schwerer Schlag versetzt wurde.

Ilic enthüllte in einem Live-Stream, dass während ihres letzten Abends in Kroatien, gerade als die Gruppe die lokale Clubszene erkundete, Einbrecher ihr Quartier heimsuchten. Der Schaden: Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von beeindruckenden 250.000 Euro wurden ihnen entwendet. Die Nachricht über diesen Vorfall teilte er ermattet nach einer dreistündigen Befragung auf der lokalen Polizeistation mit.

Raub im Urlaubsparadies

Das Ereignis überschattete den eigentlich feierlichen Anlass ihres Aufenthalts. Neben Luxusaccessoires, darunter eine hochwertige Handtasche und ein exklusives Parfum, wurden auch äußerst persönliche Gegenstände Beute der nächtlichen Eindringlinge. Besonders herausstach der Verlust mehrerer hochwertiger Uhren und eines beträchtlichen Bargeldbetrags, den Ilic für die Produktion mitgeführt hatte. Der physische Verlust sei enorm, doch psychisch wolle er sich nicht unterkriegen lassen – ein Vorfall, der nicht das Ende eines Lebensweges, sondern eine schmerzhafte Zäsur darstelle.

Die Aufmerksamkeit, die Ilic durch sein digitales Schaffen in den sozialen Medien und darüber hinaus genießt, ist zweischneidig. Erst kürzlich rückte er durch die Bekanntgabe seiner Trennung von Anja Blagojevic, einer ebenfalls bekannten Persönlichkeit, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Beziehung endete zudem mit der großzügigen Geste der Wohnungsübergabe im Wert von zwei Millionen Euro an Blagojevic, was in der Öffentlichkeit für kontroverse Diskussionen sorgte.