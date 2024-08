Steht DFB-Star Manuel Neuer kurz vor Rücktritt?

Der Direktor des Deutschen Fußballbundes, Rudi Völler, hat angekündigt, dass bald eine Entscheidung über die Zukunft von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft getroffen wird. Diese Entscheidung soll vor der anstehenden Mannschaftsnominierung in etwa zwei Wochen erfolgen.

„Bis zur nächsten Nominierung wird es eine Entscheidung über Manuel geben“, äußerte sich Völler im „Doppelpass“ bei Sport1. Er betonte, dass Neuer selbst zuerst die Chance haben sollte, sich zu seiner Zukunft zu äußern. „Manuel hat es verdient, selbst den ersten Schritt zu machen und zu sagen, wie es für ihn weitergeht“, fügte Völler hinzu.

Vergleich mit Kroos & Müller

Im Gegensatz zu seinen ehemaligen Mitspielern Toni Kroos und Thomas Müller, die sich bereits für den Rücktritt aus der Nationalmannschaft entschieden haben, hat Manuel Neuer sich bisher nicht klar zu seiner Zukunft geäußert. Kroos hat seine gesamte Karriere beendet, während Müller weiterhin für den FC Bayern München spielt. Neuer, der aktuell 38 Jahre alt ist, hat noch einen laufenden Vertrag beim FC Bayern bis Ende Juni 2025.

Völler bezeichnete Neuer erneut als einen „Weltklasse“-Torwart, wies jedoch auch auf Marc-André ter Stegen (32) hin, der momentan beim FC Barcelona unter Vertrag steht und als wahrscheinlicher Nachfolger angesehen wird.

Laut Völler liegt die endgültige Entscheidung über Neuers Zukunft in den Händen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dieser hatte nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der EM zunächst größere personelle Veränderungen ausgeschlossen.

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihre Teilnahme an der Nations League in der höchsten Liga am 6. September mit einem Spiel gegen Ungarn in Düsseldorf. Drei Tage später folgt ein weiteres Duell gegen die Niederlande in Amsterdam. Der dritte Gegner in ihrer Gruppe ist Bosnien-Herzegowina.