Straßensperre: Metaller wollen am Montag Triester Straße lahmlegen

Nachdem die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen zwischen den Gewerkschaften PRO-GE und GPA und dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie am vergangenen Donnerstag scheiterte, steht die österreichische Metallindustrie vor einer Welle von Warnstreiks. Dieser wird auch den Verkehr beeinträchtigen.

Nach dem Scheitern der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie am Donnerstag, 2. November, werden die unterbrochenen Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie wieder aufgenommen und in Warnstreiks übergehen.

Den Anfang werden am Montag, 6. November, die rund 500 Monteur:innen der Wiener Aufzugsfirmen mit einer gemeinsamen, öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße machen. Neben den Chefverhandlern der Gewerkschaften, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), werden auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian als Gäste erwartet.

Monteursversammlung

Am kommenden Montag steht die Monteursversammlung der Metallindustrie an, geplant von 7 Uhr bis 10.30 Uhr. Die Aktion wird konkret die Kreuzung Triester Straße/Wienerbergstraße betreffen, deren Sperrung ab 6.30 Uhr eingeplant ist. Für Autofahrer empfiehlt es sich, das Gebiet großräumig zu umfahren, da mit Staus auf den Ausweichrouten zu rechnen ist. Die vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigung ist eine direkte Folge der geplanten Protestmaßnahmen und erfordert eine vorausschauende Planung für alle Verkehrsteilnehmer.