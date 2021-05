Studium und Karriere vereinbaren – es ist möglich!

Die Entscheidung für eine berufsbegleitende Weiterbildung ist ein wichtiger Schritt und will gut überlegt sein. Aber wie entscheide ich mich für den richtigen Anbieter in der Fülle, die der Markt bietet? Wie vereinbare ich Studium mit Beruf, Familie und Freizeit? Und wie finanziere ich es? Welchen Vorteil bringt mir eine Universität mit gutem Ruf am Arbeitsmarkt? Was muss ich investieren und was bekomme ich zurück?

Wer sich berufsbegleitend weiterbildet, hat viele Fragen im Vorfeld zu klären. Daher lädt die WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien am Dienstag, den 18. Mai 2021 zum Online-Infoabend.

Zukunftsfit in kurzer Zeit

Berufsbegleitend studieren hat an der Wirtschaftsuniversität Wien mit den Universitätslehrgängen Marketing & Sales und Tourismus- & Eventmanagement lange Tradition. Das Management-Studium Diplom BetriebswirtIn bietet eine weiterführende Management-Ausbildung, jetzt auch optional bis zum Master-Abschluss!

Mit einem Universitätslehrgang machen Sie sich mit kompaktem und praxisbezogenem Wissen in nur 3 Semestern fit für Ihre berufliche Zukunft. Sie setzen ein klares Signal am Arbeitsmarkt, erweitern Ihr Netzwerk und knüpfen Kontakte zu renommierten Experten aus der Branche. Ein Universitätslehrgang bietet Expertise im Fach und in der Branche. Neben Strategie und Konzept erlernen die Teilnehmer wichtige Instrumente für die praktische Umsetzung. Lehrinhalte und gewonnene Erkenntnisse können direkt in den beruflichen Alltag transferiert und umgesetzt werden. Für Interessierte mit Berufserfahrung ist der Besuch eines Universitätslehrgangs auch ohne Matura möglich.

Das Management-Studium Diplom BetriebswirtIn begleitet von der Fachkarriere ins Management. Eine weitere Vertiefung in Leadership & Unternehmensführung führt Sie zum Master-Abschluss.

FOTO: Jürgen Angel

Online-Infoabend

Dienstag, 18. Mai 2021, 18 Uhr

Online via Zoom

Information & Anmeldung

FOTO: Jürgen Angel

Alle Infos unter

Universitätslehrgang Marketing & Sales | www.marketinglehrgang.at

Universitätslehrgang Tourismus- & Eventmanagement | www.tourismuslehrgang.at

Management-Studium Diplom BetriebswirtIn | www.diplombetriebswirt.at

Professional Master Leadership & Unternehmensführung | www.professionalmaster.at

Start: Oktober 2021

Veranstaltungsort: Campus WU