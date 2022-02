Süchtig nach Babys: 24-Jährige ist Mama von 22 Kindern (FOTOS)

Christina ist erst 24 Jahre alt, verheiratet und eine Mutter von elf Kindern. Das Ehepaar möchte noch sehr, sehr viele Kinder auf die Welt setzen. Am liebsten möchte sie den Rekord brechen und die „weltgrößte Familie“ werden.

Zehn Babys wurden von Leihmüttern ausgetragen:

Obwohl die Frau erst 24 Jahre alt ist hat Christina Ozturk schon elf Kinder und elf weitere aus der ersten Ehe ihre Mannes. Die junge Mama möchte noch ganz viele Babys auf die Welt bringen. Die Russin, die mit ihrem Mann in Georgien lebt, war nur mit ihrer siebenjährigen Tochter Vika schwanger. Die anderen zehn Kinder wurden von Leihmüttern ausgetragen, welche genetisch von ihrem Ehemann und ihr stammen. Christinas Ziel ist es „insgesamt 105 Kinder“ zu haben.

Es sollen noch sehr viele Babys folgen:

Die 24-Jährige des millionenschweren Hotelbesitzers Galip Ozturk scherzt natürlich nur. Sicher ist, dass sie noch einige Kinder haben möchte. Seit 1997 ist die Leihmutterschaft in Georgien legal erlaubt, jedoch muss das Paar heterosexuell und verheiratet sein.

Kindermädchen hat sie nicht engagiert:

Obwohl ihr Mann Galip bereits erwachsene Kinder hat, beschlossen sie so viele Kinder wie möglich haben zu wollen. Deswegen suchten sie Unterstützung von Leihmüttern. “Ich weiß nicht, wie viele es am Ende sein werden. Aber wir werden sicherlich nicht bei zehn aufhören!”, sagt Christina. Die Frau betont, dass sie keine Kindermädchen in Anspruch genommen hat.

