Syrische Teeniebande verletzt zwei Polizisten

Ein beunruhigender Vorfall in Wien-Hietzing führte am frühen Abend zu einem erheblichen Polizeieinsatz. Auf einem öffentlichen Sportplatz am Roten Berg eskalierte die Situation gegen 17 Uhr, als eine Gruppe syrischer Jugendlicher unter Androhung eines Messers Markenbekleidung von anderen verlangte.

Während zwei der Betroffenen fliehen konnten, wurde ein 14-jähriger Jugendlicher verfolgt und in eine Straßenbahn gezerrt. Nach Angaben der Opfer soll der 14-Jährige in der Straßenbahn körperlich misshandelt worden sein, was ihm leichte Verletzungen zufügte. Die schnell reagierenden Polizeikräfte hielten die Straßenbahn an und gingen entschlossen gegen die Angreifer vor.

Vier Tatverdächtige festgenommen

In der Straßenbahn konnten vier Jugendliche festgenommen werden. Ein 18-Jähriger leistete erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte so schwer verletzt wurden, dass sie ihren Dienst abbrechen mussten. Bei einem 16-Jährigen unter den Verdächtigen fanden die Beamten einen Elektroschocker und Pfefferspray, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Die mutmaßlich bei der Tat verwendete Waffe, ein Messer, wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, um die genauen Tatumstände zu klären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei freut sich über die zügige Festnahme der Verdächtigen und ermittelt weiterhin, um den Fall vollständig aufzuklären.