Tausende Radler erobern am Freitag Wien – Verkehrschaos vorprogrammiert

Wien feiert auf zwei Rädern: Ein runder Geburtstag bringt Tausende auf die Straße – mit Musik, Botschaft und einer langen Geschichte.

Am Freitag, dem 17. April, verwandelt sich Wien in eine rollende Festmeile: Die „Critical Mass“ begeht ihr 20-jähriges Jubiläum – und aus dem, was einst als überschaubare Fahrrad-Aktion begann, ist inzwischen ein Großevent geworden. Der große Konvoi blockiert in der Regel mehrere Fahrbahnen und Kreuzungen, was zu erheblichen Verzögerungen für Autofahrer führt.

Gestartet wird am Schwarzenbergplatz. Ab 17 Uhr setzt sich ein gewaltiger Fahrrad-Korso durch die Wiener Innenstadt in Bewegung. Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, die gemeinsam ein sichtbares Zeichen für mehr Raum für den Radverkehr setzen wollen.

20 Jahre Bewegung

Seit 2006 versammeln sich Wienerinnen und Wiener jeden Monat auf dem Rad, um für eine Verkehrswende einzutreten. Was als kleine Initiative startete, hat sich zu einer Bewegung mit internationalem Gewicht entwickelt – ihr Ursprung liegt im San Francisco des Jahres 1992.

Feier auf der Donauinsel

Im Anschluss an die Ausfahrt wird auf der Donauinsel weitergefeiert. Ab 20 Uhr bespielt die SummerStage drei Live-Acts: Flonky Chonks (Hip-Hop), Jenna Ham (Indie Pop Rock) sowie Black SunZet – eine Garage-Punk-Band, die zuletzt als FM4-Siegerinnen von sich reden machte.

Ab 23 Uhr übernimmt ein DJ die musikalische Regie.