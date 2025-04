Tennis-Eklat in Madrid: „Werde ihm eine Ohrfeige verpassen!“

Tennisduell eskaliert: Nach hitzigem Streit über einen Handaufschlag droht Dzumhur seinem Gegner Bellucci mit einer Ohrfeige – der Handschlag am Netz bleibt aus.

Damir Dzumhur setzte sich in einem emotionsgeladenen Match beim Masters in Madrid gegen Mattia Bellucci durch. Die Begegnung entwickelte sich jedoch zu einem Duell, das weit über die sportlichen Aspekte hinausging und in einer ungewöhnlichen Geste endete: Nach dem Dreisatzsieg verzichteten beide Spieler auf den traditionellen Handschlag am Netz.

Emotionale Eskalation

Besonders im zweiten Durchgang kochten die Emotionen hoch. Dzumhur reagierte aufgebracht, als seinem Kontrahenten ein Punkt nach einem vermeintlichen „Handaufschlag“ zugesprochen wurde – während ihm selbst kurz zuvor in einer ähnlichen Situation der Punkt verweigert worden war. In der Hitze des Gefechts ließ sich der Bosnier zu einer verbalen Entgleisung hinreißen und rief seinem Trainer während einer Spielpause zu: „Weißt du, was ich als Erstes machen werde, wenn das Match vorbei ist? Ich werde ihm eine solche Ohrfeige verpassen.“

Zum Glück blieb es bei der verbalen Drohung, und Dzumhur setzte seine angekündigte Handgreiflichkeit nicht in die Tat um.

Nach den Tennisregeln gelten Handaufschläge als klarer Regelverstoß und führen normalerweise zum Punktverlust für den ausführenden Spieler. Die unterschiedliche Auslegung dieser Regel durch die Schiedsrichter sorgte offensichtlich für den Unmut des bosnischen Spielers.

Nach seinem umkämpften Erfolg wartet nun in der dritten Runde des Madrider Turniers der Argentinier Sebastian Baez auf den Tennisprofi.