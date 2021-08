Tijana M auf den Knien: “Žena od sultana” hat sich ausgezogen (FOTOS)

Tijana Milentijević ist bekannt geworden durch das Lied “Žena od sultana” (zu Deutsch: „Die Frau des Sultans“), nun schafft sie es mit heißen Schnappschüssen eins draufzulegen.

Kaum zu glauben aber sie hat es wieder getan. Erst neulich schockierte sie all ihre Fans bei der Fortsetzung von “Žena od sultana”, wo sie sich komplett ausgezogen hat. Derzeit macht die attraktive Sängerin Urlaub in Montenegro. Am Strand nahe Budva bringt sie ihren Körper zum Einsatz.

In einer provokanten Pose zeigt sich die Sängerin in einem sexy Tigerprint-Bikini, der wenig bedeckt, mit schwindelerregenden Körper. Tijana posiert am Strand und im Meer und es ist mehr als ersichtlich, dass sie ihre Kurven in den Vordergrund gibt, so dass ihre Brüste und Po ziemlich im Fokus stehen.

