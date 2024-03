TikTokerin Olivia Loner enthüllt kroatische Stereotypen (VIDEO)

Die amerikanisch-kroatische TikTokerin Olivia Loner nimmt ihre Follower mit auf eine humorvolle Reise durch das Leben in Kroatien. Mit einem Augenzwinkern konfrontiert sie Stereotypen und teilt ihre persönlichen Erfahrungen. Ihre Videos erfreuen sich großer Beliebtheit und lösen eine Welle positiver Reaktionen aus.

Olivia Loner, eine Amerikanerin kroatischer Herkunft, hat sich auf TikTok einen Namen gemacht. Sie lebt in Zagreb und nutzt die Plattform, um regelmäßig das Leben in Kroatien mit dem Leben in den USA zu vergleichen. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und spricht humorvoll über die häufigsten Stereotypen über Kroaten und Balkanbewohner.

„Ich lebe in Kroatien. Natürlich habe ich Zeit, den ganzen Tag in einem Café zu sitzen und Kaffee zu trinken“, beginnt sie in einem ihrer Videos. Sie fährt fort: „Wenn ich sage, dass ich gehe, brauche ich zwei Stunden, um mich zu verabschieden. Natürlich bewahre ich natives Olivenöl in alten Flaschen auf. Natürlich esse ich Brot zu jeder Mahlzeit.“

Heilmittel für alles

Loner geht auch auf die kroatische Hausapotheke ein: „Ich lebe in Kroatien, also weiß ich, dass Rakija ein Heilmittel für alles ist. Hast du Bauchschmerzen? Nimm etwas Rakija. Hast du dir die Hand verletzt? Leg sie in Rakija.“

Sie scherzt weiter über den kroatischen Lebensstil: „Ich lebe in Kroatien. Ich fahre immer noch Mercedes und gehe jedes Jahr Skifahren. Die geheime Zutat für alles, was ich koche, ist Vegeta.“

Am Ende ihres Videos, das mehr als eine halbe Million Mal angesehen wurde, schwärmt sie: „Ich habe die ganze Welt bereist, aber am Ende ist nichts schöner als die Adria.“

Positive Reaktionen

Die Reaktionen auf ihre Videos sind überwältigend positiv. Ein Follower gestand: „Als ich in Kroatien war, begrüßte uns der Gastgeber mit Rakija und niemand sagte mir, dass ich es auf einmal trinken muss. Ich wäre fast gestorben.“ Ein anderer fügte hinzu: „Kroatien ist eines der schönsten Länder, die ich besucht habe. Das Essen ist fantastisch.“

Mit ihren humorvollen und authentischen Videos hat Olivia Loner eine breite Anhängerschaft gewonnen und trägt dazu bei, Stereotypen aufzubrechen und ein realistisches Bild vom Leben in Kroatien zu zeichnen.