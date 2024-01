Favoriten: Familienstreit endet mit Polizeieinsatz und Festnahme

Am späten Montagabend wurde die Wiener Polizei zu einem Einsatz in Favoriten gerufen, der sich als eskalierter Familienstreit entpuppte. Ein 49-jähriger Mann wurde in Folge der Ereignisse vorläufig festgenommen, nachdem alarmierende Details über sein Verhalten gegenüber seiner Familie ans Licht kamen. Zudem wurde eine legal erworbene Schusswaffe der Kategorie C samt Munition sichergestellt.

Der Streit, der die Polizei auf den Plan rief, war nur die Spitze des Eisbergs einer offenbar länger andauernden innerfamiliären Problematik. Im Zuge der Ermittlungen offenbarte sich, dass der Mann in der Vergangenheit gegenüber seiner 31-jährigen Ehefrau und den drei gemeinsamen Töchtern im Alter von 9, 15 und 16 Jahren in verschiedenster Weise übergriffig geworden sein soll. Darunter fallen nicht nur sexuelle Übergriffe, sondern auch psychische und physische Gewalt.

Betretungsverbot verhängt

Die Polizei reagierte umgehend und verhängte über den Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Des Weiteren wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die bei ihm gefundene Schusswaffe samt Munition, die er legal erworben hatte, wurde unverzüglich sichergestellt.

Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Es steht noch eine weitere Einvernahme des Verdächtigen aus, um alle Details und Hintergründe des Falls vollständig zu klären. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt und welche Konsequenzen der Vorfall für den Mann und seine Familie haben wird.

Dieser Fall unterstreicht erneut die Tragweite und das Ausmaß häuslicher Gewalt, das in unserer Gesellschaft nach wie vor ein präsentes und ernstzunehmendes Problem darstellt. Es bleibt zu hoffen, dass die betroffenen Familienmitglieder die notwendige Unterstützung und Hilfe erhalten, um die traumatischen Erlebnisse verarbeiten zu können.