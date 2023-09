Zwei Tage nach Volljährigkeit: 14-jähriger Serienstraftäter mit über 200 Delikten in Linz gefasst

Ein kaum 14-jähriger Junge, der bereits mehr als 200 Straftaten auf seinem Konto hat, wurde in Linz wegen Raubes festgenommen und inhaftiert. Nur zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag endete seine kriminelle Laufbahn vorerst hinter Gittern.

In der Linzer Unterwelt sorgt ein blutjunger Serienkrimineller für Aufsehen. Gerade einmal 14 Jahre alt und schon mehr als 200 Straftaten begangen. Am Dienstag wurde er wegen Raubes festgenommen und inhaftiert.

Die jüngste Straftat des Jugendlichen, der körperlich bereits erwachsen wirkt, ereignete sich in einer Linzer Wohnung. Gemeinsam mit zwei Komplizen soll er im Suchtgiftmilieu ein Opfer so schwer misshandelt haben, dass dieses einen Bruch der Augenhöhle erlitt. Kurz nach der Tat klickten die Handschellen und der 14-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen.

Auf PS-starke BMW abgesehen

Der junge Mann, der in einer Sozialeinrichtung in Linz untergebracht ist, hat bereits vor seinem 14. Geburtstag eine beeindruckende kriminelle Karriere hingelegt. Die Liste seiner Straftaten ist lang und reicht von Autodiebstählen – er hatte es besonders auf PS-starke BMW abgesehen – und Einbrüchen über Körperverletzung bis hin zu Gemeingefährdung. Dabei verursachte er einen Sachschaden von mehr als 300.000 Euro.

Die Polizei hatte gehofft, dass sich der Junge nach seiner Volljährigkeit besinnen und eine Weile keine Straftaten mehr begehen würde. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Nur zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag wurde er wegen Raubes festgenommen.

Die Polizei ermittelt weiterhin intensiv in diesem Fall. Die Hoffnung, dass sich der 14-Jährige seiner Situation bewusst wird und seine kriminelle Laufbahn beendet, scheint vergebens.