Wie eine kroatische Mutter mit serbischen Kindern Einheit und Hoffnung fördert: „Wir sind ein Volk!“ (VIDEO)

„Wir sind ein und dasselbe Volk. Ich habe zwei serbische Kinder geboren, bin aber die Tochter einer kroatischen Mutter.“, rechnet Martina Vrbos mir negativen Kommentaren ab.

Die kroatische Sängerin und Songwriterin war zu Gast in der Sendung „Nije sve tako crno“ und sprach offen und ehrlich über ihr Leben. Sie teilte Einblicke in ihre Kindheit, ihr Aufwachsen und ihre Mutterschaft und ermöglichte es dem Publikum, sie im wahren Licht zu sehen.

Die Sängerin sprach über ihr wahres Ich hinter der Kamera und in ihren eigenen vier Wänden sowie über das, was die Öffentlichkeit in letzter Zeit über ihr Engagement im PZE interessiert.

Gegenüber Kurir äußerte sie sich, wie sie mit negativen Kommentaren umgeht, da sie als Kroatin einen Serben geheiratet hat und in die serbische Hauptstadt gezogen ist.

Martina sendete eine Botschaft der Liebe

„Wir sind ein identisches Volk, und was auch immer wir tun, wir feiern mit Musik. Wie Ibrahimović, der mitten in Mailand ‚Jutro je‘ singt. Kein negativer Kommentar kann mich erschüttern. Ich bin Martina Vrbos, die zwei serbische Kinder zur Welt gebracht hat und die Tochter einer kroatischen Mutter ist.“

„Man sollte nicht Trends folgen. Ich würde gerne allen sagen, dass sie sie selbst sein sollen, sich nicht von Dritten oder einem Muss leiten lassen sollten. Ich weiß, dass ich ein wahrer Botschafter der Liebe bin, nächstes Jahr, wenn eine Position für den Minister der Liebe, des Friedens und der Empathie zwischen den Völkern frei wird, wird das sicherlich Martina Vrbos sein!“