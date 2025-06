Tom Cruise holt Weltrekord mit brennendem Fallschirm (VIDEO)

**Tom Cruise hat einen neuen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde erhalten. Der 62-jährige Hollywoodstar sicherte sich die Auszeichnung durch einen waghalsigen Stunt in seinem neuesten Film „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, in dem er zum achten Mal als Agent Ethan Hunt zu sehen ist.**

Wie das Guinness-Buch der Rekorde gestern auf der Plattform X verkündete, hält Cruise nun den Rekord für **“die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm“**. Für die spektakuläre Actionszene sprang der Schauspieler insgesamt 16 Mal aus einem Hubschrauber, wobei er seinen mit Brennstoff getränkten Fallschirm in Flammen setzte und anschließend mit einem Reserveschirm sicher landete.

**Stunts dokumentiert**

Auf X teilte Cruise Videomaterial von den Dreharbeiten. Die Aufnahmen zeigen ihn zunächst in einer Besprechung mit seinem Filmteam, wo er die Details des Stunts erörtert und **mit einem Lächeln anmerkt, dass sie „selbstverständlich“ kein Risiko eingehen würden**.

Im Anschluss präsentiert der Clip in rascher Abfolge kurze Sequenzen aller 16 Sprünge, bei denen der Schauspieler mit brennendem Fallschirm zu sehen ist.

