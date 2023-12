Top 100: Diese 3 Länder haben das beste Essen der Welt (LISTE)

In der neuesten Ausgabe der Taste Atlas Awards 2023/24 werden die Top 100 Nationen für exzellente Küche vorgestellt. Italien, das Land der Pizza und Pasta, hat den Thron erobert, dicht gefolgt von Japan und Griechenland.

In der diesjährigen Ausgabe der Taste Atlas Awards hat Italien den ersten Platz belegt, gefolgt von Japan und Griechenland. Die Top Ten der kulinarischen Nationen werden durch Portugal auf dem vierten und China auf dem fünften Platz komplettiert. Indonesien, Mexiko, Frankreich, Spanien und Peru runden die Top Ten ab.

Diese Rangliste basiert auf einer umfassenden Analyse von 271.819 Gerichtsbewertungen und 80.863 Lebensmittelbewertungen. „Italien und Japan erzielten die gleiche Durchschnittsbewertung“, so Taste Atlas, „aber Italien hat in diesem Jahr wieder den ersten Platz eingenommen, dank einer höheren Bewertung seines am besten bewerteten Gerichts – der Pizza.“

Die 100 besten Küchen der Welt (FOTO: tasteatlas)

Österreich und die Schweiz, bekannt für ihre traditionellen Gerichte wie Wiener Schnitzel und Fondue, landeten auf den Plätzen 36 und 37, knapp vor Litauen, England und Algerien.

Die Top-Gerichte der Welt

Wenn es um die besten Gerichte geht, hat Brasilien mit seiner „Picanha“, einem Rindfleischschnitt vom Hinterteil einer Kuh, den ersten Platz erobert. Malaysias Fladenbrot „Roti Canai“ und das thailändische Pfannengericht „Phat Kophrao“ folgen auf den Plätzen zwei und drei. Italiens berühmte Pizza Napoletana und Chinas „Guotie“, eine Art Teigtasche, belegen die Plätze vier und fünf.

Die restlichen Top-Ten-Gerichte sind Thailands Eiernudelsuppe „Khao Soi“, Indiens „Butter Garlic Naan“, Chinas mit Suppe gefüllte gedämpfte Brötchen „Tangbao“, Russlands Fleischspieße „Schaschlik“ und Thailands „Phanaeng Curry“.

Die 100 besten Gerichte (FOTO: tasteatlas)

Die Taste Atlas Awards bieten einen spannenden Einblick in die vielfältige Welt der Kulinarik. Sie zeigen nicht nur, welche Länder und Gerichte bei Feinschmeckern besonders beliebt sind, sondern auch, wie sich Geschmäcker und Vorlieben über die Jahre hinweg verändern.