Mann wollte Palatschinken nicht essen und ersticht Ehefrau

Ein 85-jähriger Mann aus Washington, DC, hat seine Frau erstochen, weil er ihre Pfannkuchen nicht essen wollte. Die tragische Geschichte von Steven und Sharron S. schockiert die USA.

In einer dramatischen Wende der Ereignisse wurde am 17. Dezember in Washington DC der 85-jährige Steven S. verhaftet, nachdem er seine Ehefrau, Sharron, mit einem Tranchiermesser erstochen hatte. Ausgelöst wurde der tödliche Streit durch eine scheinbar harmlose Alltagssituation: Steven S. weigerte sich, die von seiner Frau zubereiteten Pfannkuchen zu essen.

Die New York Post berichtet, dass Steven S. vor dem tragischen Vorfall 25 Kilogramm während eines Krankenhausaufenthalts verloren hatte. Sharron S. hatte versucht, ihren Mann dazu zu bringen, wieder zuzunehmen, indem sie ihm Pfannkuchen zum Frühstück servierte. Als er sich weigerte, die süßen Leckereien zu essen, eskalierte die Situation.

Nachbarn berichteten von lauten Schreien aus dem Haus der Familie. Der Sohn des Paares, der in der Nähe wohnt, wurde alarmiert und eilte zum Ort des Geschehens. Dort soll ihm Steven S. das blutige Messer übergeben und die Tat gestanden haben. Zudem äußerte er den Wunsch, sich selbst das Leben zu nehmen.

Polizeieinsatz

Als die Polizei eintraf, griff Steven S. nach einem weiteren Messer und verletzte sich selbst. Die Einsatzkräfte konnten ihn mithilfe eines Taser außer Gefecht setzen und ins Krankenhaus bringen. Dort wurde auch Sharron S. eingeliefert, die jedoch aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb. Die Autopsie ergab, dass ein einziger Stich, der ihr Herz durchbohrte, zum Tod führte.

Nach der Tat beschrieb Steven S. seine verstorbene Frau als „eine Art Zuchtmeisterin“. Er fügte hinzu, dass sie ihn zum Essen drängte, weil sie „ihn so sehr liebte und wollte, dass es ihm gut ging“. Trotz dieser Aussage plädierte Steven S. auf nicht schuldig. Er sitzt derzeit ohne Kaution in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.