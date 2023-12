Kroate dreht bei Weihnachtsfeier durch

In Wien wurde der mutmaßliche Täter nach einer Messerstecherei bei einer Weihnachtsfeier eines Malerbetriebs festgenommen. Der 47-jährige kroatische Staatsbürger, wird verdächtigt, seinen 43-jährigen Ex-Kollegen bei der Feier in Wien-Landstraße mehrmals in den Oberkörper gestochen zu haben.

WEGA-Einsatz

Der ehemalige Angestellte konnte nach einer Fahndung in einer Wohnung eines Verwandten im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus aufgegriffen werden. Die Sondereinheit Wega musste gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Verwandten verschaffen, nachdem Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, den 47-jährigen Beschuldigten festnehmen wollten. Der Tatverdächtige verweigerte das freiwillige Öffnen der Tür. Der Zugriff erfolgte durch die Sondereinheit Wega.

In der Vernehmung behauptete der Mann lediglich, sich gegen mehrere Personen verteidigt zu haben, ohne ein Messer verwendet zu haben. Bisher wurde die Tatwaffe nicht gefunden, jedoch wurden Kleidungsstücke mit Blutspuren bei ihm sichergestellt.