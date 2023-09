Wien-Hernals: Streit zwischen Männern endet in Messerstecherei

Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten ein 24-jähriger Mann und ein 18-jähriger Mann in einer Wohnung in einen Streit. Während des Streits biss der 18-Jährige den 24-Jährigen in den Finger, und der 24-Jährige griff seinerseits den jüngeren Mann mit einem Messer an. Beide wurden verletzt.

Wien-Hernals: Der jüngere Beteiligte verließ die Wohnung und wurde von zufällig vorbeifahrenden Polizeibeamten bemerkt. Diese alarmierten sofort den Rettungsdienst. Der 18-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine akute Lebensgefahr.

In der Wohnung konnte der 24-Jährige angetroffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Eine Bisswunde, die er erlitten hatte, wurde von einem Rettungsdienst aus Wien notfallmedizinisch behandelt. Ein Küchenmesser, das mutmaßlich als Tatwaffe verwendet wurde, wurde sichergestellt. Sowohl der 24-Jährige als auch sein mutmaßlicher Kontrahent wiesen eine Alkoholisierung von etwa 1,2 Promille auf. Gegen den Älteren wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot erlassen. Die Vernehmungen beider Beteiligter stehen noch aus.

Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung, gegen den 18-Jährigen wegen des Verdacht der Körperverletzung ermittelt.