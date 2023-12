2023 auf dem Balkan: Fünf Ereignisse, die Geschichte schrieben

Der Balkan, eine Region, die für ihre turbulente Geschichte und komplexe politische Landschaft bekannt ist, war auch im Jahr 2023 nicht frei von bedeutenden Ereignissen. Das Jahr war geprägt von einer Reihe dramatischer Vorfälle, die nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch im internationalen Maßstab tiefgreifende Auswirkungen hatten.

Mord an Kindern in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“

Am 3. Mai 2023 schoss der Schüler K.K. in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ in Belgrad auf Schüler und Mitarbeiter. Dabei wurden zehn Personen getötet, darunter neun Schüler und ein Sicherheitsmitarbeiter, und sechs Personen verletzt, fünf Schüler und eine Lehrerin​​​​​​​​.

Nach dem Verbrechen wurde der Junge in die Klinik für Neurologie und Psychiatrie für Kinder und Jugendliche des Universitätsklinikums Serbien überführt. Vladimir Kecmanovic, der Vater des jugendlichen Täters, befindet sich seit der blutigen Tat seines Sohnes in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde eine Anklage erhoben – er steht unter Verdacht, seinen Sohn im Umgang mit Waffen geschult zu haben und nicht für angemessene Bedingungen zur Aufbewahrung von Schusswaffen gesorgt zu haben.

Auch gegen die Mutter von Kosta Kecmanovic, Miljana Kecmanovic, wurde eine Anklage erhoben, da auf einer Patronenhülse, die vor dem Geschichtsraum gefunden wurde, in dem der jugendliche Täter das Massaker verübte, ihre DNA gefunden wurde.

(Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)

Massenmord bei Mladenovac

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 2023 verübte Uros Blaziv ein Massaker in den Dörfern Dubona und Malo Orasje bei Mladenovac. Neun Personen wurden getötet und zwölf verletzt. Dieser Angriff wurde vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic als „Terroranschlag“ eingestuft​​​​​​​​.

(Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)

Serbien vs. Kosovo (Banjsko)

Am 24. September 2023 griff eine Gruppe serbischer Milizionäre die kosovarische Polizei im Dorf Banjska in Nordkosovo an, was zum Tod des kosovarischen Sergeanten Afrim Bunjaku führte. Der Angriff wurde von Kosovo, der Europäischen Union und mehreren anderen Ländern als „terroristischer Angriff“ klassifiziert. Bei dem Angriff wurden drei serbische Milizionäre getötet und acht festgenommen​​​​​​.

(Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

Schmit vs. Dodik

Milorad Dodik, der Anführer der bosnischen Serben, wurde in Sarajevo wegen Missachtung der Entscheidungen des internationalen Hohen Vertreters Christian Schmidt, der die Friedensabkommen in Bosnien und Herzegowina überwacht, vor Gericht gestellt. Dodik wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und mit einem politischen Betätigungsverbot belegt, falls er verurteilt wird. Er hat Schmidts Autorität abgelehnt und wurde von den USA wegen Korruption und Bedrohung der Stabilität und territorialen Integrität Bosniens und Herzegowinas sanktioniert​​.

(Foto: EPA-EFE/FEHIM DEMIR)

Serbien-Kroatien: Diplomatenrückzug

Das serbische Außenministerium erklärte Hrvoje Snajder, den ersten Sekretär der kroatischen Botschaft in Serbien, zur unerwünschten Person, weil er „grob aus dem Rahmen der diplomatischen Normen getreten“ sei. Das kroatische Außenministerium äußerte Bedauern über diese Entscheidung und sagte, sie stelle einen Schritt zur Verschlechterung der gegenseitigen Beziehungen und weiteren Destabilisierung der regionalen politischen und sicherheitspolitischen Lage dar​​​​​​​​. Außerdem reagierte das Außenministerium am Dienstag, den 21. November, mit einer Gegemaßnahme und erklärte den Berater der serbischen Botschaft in Zagreb, Petar Novakovic, zur unerwünschten Person.

(Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)