Traumkulisse wird zur Laufstrecke: Wörthersee bekommt eigenen Marathon!

Goldenes Herbstlicht, türkisblaues Wasser und sportliche Höchstleistung – Kärnten bekommt ein neues Lauf-Highlight, das den Wörthersee zur Marathonstrecke macht.

Ein glasklarer See, goldenes Herbstlicht und eine Atmosphäre, die Sportbegeisterte elektrisiert: Der Wörthersee Marathon schreibt am 27. September 2026 sein erstes Kapitel in der Laufgeschichte Kärntens! Die “Krone” präsentiert exklusiv alle Details zum neuen Lauf-Highlight.

Das Konzept des Premieren-Events überzeugt auf ganzer Linie: “Der Wörthersee Marathon wird mit seinem klaren Konzept neue Zielgruppen mobilisieren. Wir bringen unser Know-How und unser Team in die Neugründung ein”, Dominik Konrad, Geschäftsführer des Vienna City Marathon. Teilnehmer dürfen sich auf professionelle Organisation freuen – mit durchdachten Hotelpartnerschaften, einem Runner’s Beach Club am Vortag und dem Medal Monday, der in Kooperation mit lokalen Gastronomen zelebriert wird.

Das Grundkonzept besticht durch seine Einfachheit und gleichzeitige Brillanz – die “Krone” berichtet als Medienpartner vorab: Startschuss und Zieleinlauf im Strandbad Klagenfurt, dazwischen eine komplette Umrundung des größten Kärntner Sees. Die klassische Marathondistanz von 42 Kilometern folgt dabei dem natürlichen Verlauf des Wörthersee-Ufers – eine perfekte Symbiose aus Naturschönheit und sportlicher Herausforderung.

Malerische Streckenführung

Die Streckenführung verspricht ein Lauferlebnis wie aus dem Bilderbuch: Die erste Marathonhälfte schlängelt sich entlang des malerischen Südufers durch Reifnitz und passiert den imposanten Pyramidenkogel. In Velden, direkt vor dem legendären Schlosshotel, markiert der Halbmarathonpunkt die Streckenmitte. Danach folgt der schnelle, flache Nordabschnitt über Pörtschach und Krumpendorf, bevor der Zieleinlauf in der Klagenfurter Ostbucht mit Jubel und Applaus lockt.

Türkisblaues Wasser und herbstlich gefärbte Landschaften wechseln sich mit bekannten Urlaubsorten ab. Ein Event für jedermann soll es werden, betonen Kathrin Widu und Dominik Konrad, die Geschäftsführer des Vienna City Marathon. Gemeinsam mit Mario Theissl, dem Organisator des Veldener Frauenlaufs, haben sie ein vielseitiges Programm konzipiert, das weit über die klassische Marathondistanz hinausgeht.

Vielseitiges Angebot

– 42 Kilometer: Marathon rund um den Wörthersee

– Staffellauf mit Teams von zwei bis zehn Personen

– 21 Kilometer: Halbmarathon unter dem Motto „The Wild Beauty – 21K”

– Auch langsames Laufen oder Gehen ist ausdrücklich willkommen!

Denn “Run bzw. Walk the Lake” eröffnet “allen aktiven Menschen die Chance, den Wörthersee im eigenen Tempo zu erleben”, schwärmen die Veranstalter: “Wir erleben eine neue Ära der Laufbegeisterung und des Gesundheitsbewusstseins – getragen von jungen Menschen und besonders von Frauen.

Der Wörthersee Marathon greift diese Entwicklung auf und stellt das Erlebnis sowie die Community in den Mittelpunkt!”