Festliche Vorhersage: Wird dieses Weihnachten ein weißer Winter-Traum?

Weiße Weihnachten oder grüne Enttäuschung? Eine neue Datenanalyse enthüllt, wo in Österreich die Chancen auf Schnee zu den Festtagen am höchsten sind – und wo seit Jahren vergeblich gewartet wird.

Ob der Schnee zu Weihnachten in Österreich fallen wird, treibt Jahr für Jahr die Gemüter um. Eine neue Datenerhebung der Buchungsplattform Omio liefert nun konkrete Zahlen: Basierend auf den Wetteraufzeichnungen der Geosphere Austria seit 1975 liegt die Wahrscheinlichkeit für Schnee an allen drei Weihnachtsfeiertagen österreichweit bei 61 Prozent. Besonders gute Aussichten haben die Tiroler Regionen – dort beträgt die Schneewahrscheinlichkeit über 90 Prozent. Während Tirol seit 1975 nahezu durchgehend weiße Weihnachten verzeichnete, müssen sich die Bewohner von Wien, Eisenstadt und Neusiedl am See im Burgenland mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 30 Prozent begnügen.

Für ihre Untersuchung beauftragte die Plattform Omio Datenexperten mit der Auswertung des Weihnachtswetters der letzten fünf Jahrzehnte. Das Ergebnis zeigt einen deutlichen Trend: Zwischen 1975 und 1999 gab es 1,6-mal häufiger eine weiße Weihnachtslandschaft als im Zeitraum von 2000 bis 2024. Am seltensten fällt der Schnee zu den Festtagen in Neusiedl am See und Eisenstadt im Burgenland – dort wurde in den vergangenen 50 Jahren nur 14 Mal eine Schneedecke zu Weihnachten verzeichnet, zuletzt im Jahr 2010.

⇢ Armutsfalle Kroatien: Jeder Fünfte lebt am Existenzminimum



Regionale Unterschiede

Die Analyse umfasste 20 Städte und Gemeinden aus allen Bundesländern. Die Tiroler Ortschaften führen die Statistik deutlich an: In Sölden, Innsbruck und Kitzbühel liegt die Chance auf Schnee am Heiligen Abend sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils über 90 Prozent. Aus den Wetterdaten seit 1975 ergeben sich für Weihnachten 2025 folgende Prognosen: Sölden in Tirol führt mit 99 Prozent, dicht gefolgt von Innsbruck mit 98 Prozent und Kufstein mit 94 Prozent.

Auch Villach in Kärnten, Leoben in der Steiermark und Feldkirch in Vorarlberg können mit jeweils 90 Prozent rechnen. Dornbirn liegt bei 82 Prozent, Klagenfurt und Salzburg bei je 78 Prozent. Bregenz folgt mit 66 Prozent, Graz mit 60 Prozent und Steyr mit 50 Prozent.

Ostösterreichs Schneemangel

Deutlich geringer sind die Aussichten in Wiener Neustadt (38 Prozent), St. Pölten und Krems (je 34 Prozent), Linz (32 Prozent), Wels (30 Prozent), Eisenstadt und Neusiedl am See (je 28 Prozent) sowie Wien (24 Prozent). Laut der Auswertung wäre die Bundeshauptstadt allerdings längst wieder an der Reihe: Seit 1975 erlebte Wien zwölfmal weiße Weihnachten, was statistisch einem Rhythmus von vier Jahren entspricht.

Doch wie so oft hält sich die Natur nicht an statistische Berechnungen – den letzten Weihnachtsschnee in Wien gab es bereits vor zwölf Jahren, im Dezember 2012.