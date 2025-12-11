Trendwende im Trinkverhalten: Alpenbewohner europaweit Spitzenreiter bei alkoholfreien Drinks

In Österreich und der Schweiz zeigt sich ein markanter Trend: Die Bevölkerung greift deutlich häufiger zu alkoholfreien und alkoholreduzierten Getränken als im restlichen Europa.

Eine aktuelle Erhebung des Marktforschungsinstituts NIQ belegt, dass 23 Prozent der Konsumenten in diesen Alpenländern regelmäßig zu Alternativen ohne oder mit reduziertem Alkoholgehalt greifen. Der bewusstere Umgang mit alkoholischen Getränken gewinnt in beiden Ländern zunehmend an Bedeutung.

Im internationalen Vergleich positionieren sich Österreich und die Schweiz damit als Vorreiter im Markt für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränkevarianten.

Deutlicher Vorsprung

Die Zahlen unterstreichen diese Entwicklung eindrucksvoll: Mit 22 Prozent der Verbraucher, die regelmäßig zu Alternativen ohne Alkohol greifen, liegen die beiden Alpenstaaten weit über dem globalen Durchschnittswert von 16 Prozent. Auch im Vergleich zum westeuropäischen Mittelwert von 14 Prozent zeigt sich ein deutlicher Unterschied.

Besonders die jüngere Generation erweist sich dabei als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung.