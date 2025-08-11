TV-Star und CDU-Politikerin: Pilawa und Klöckner heimlich verliebt

Der TV-Moderator Jörg Pilawa und die CDU-Politikerin Julia Klöckner haben offenbar zueinander gefunden. Aus den Freundeskreisen beider Persönlichkeiten wurde die Beziehung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigt. Die Betroffenen selbst möchten sich zu ihrer Verbindung nicht äußern und legen Wert auf den Schutz ihrer Privatsphäre.

Vor dieser neuen Liaison war Pilawa 16 Jahre mit seiner Partnerin Irina zusammen. Ihre Trennung wurde im Mai 2022 über ein Anwältinnen-Statement öffentlich gemacht. „Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt“, erklärte damals ihre Anwältin. Das Paar hatte in der Demokratischen Republik Kongo geheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Pilawa selbst bekräftigte noch im Mai 2025, dass neue Partner nicht der Grund für die Trennung gewesen seien und nannte eine Scheidung „nach einer Trennung nur konsequent“.

Vorherige Beziehungen

Auch Julia Klöckner ist nach einer Trennung wieder frei für eine neue Beziehung. Die Politikerin hatte sich 2023 von ihrem Ehemann Ralph Grieser getrennt, mit dem sie seit 2019 verheiratet war.

Gemeinsame Zukunft

Die Nachricht über die Verbindung zwischen dem bekannten Fernsehmoderator und der Bundestagsabgeordneten kommt für viele überraschend. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll das Paar bereits seit einigen Wochen zusammen sein. Dem Tagesspiegel zufolge lernten sich die beiden bei einer Veranstaltung in Guldental kennen, wo sie durch gemeinsame Freunde vorgestellt wurden.

Mittlerweile sollen auch die Familien der beiden bereits miteinander Bekanntschaft gemacht haben.