U-Bahn-Tür klemmt Mantel ein: Frau stirbt

Eine 40-jährige Frau ist in Paris beim Aussteigen aus der U-Bahn verunglückt, indem sie mit ihrem Mantel in der Tür hängen blieb und von dem abfahrenden Zug mitgerissen wurde. Die Frau verstarb unglücklicherweise noch am Ort des Unfalls und die Polizei führt derzeit Untersuchungen durch, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

Laut Berichten der „Le Parisien“ war die Frau in Begleitung ihres Mannes und ihres Sohnes unterwegs. Der Fahrer der U-Bahn steht unter Schock, jedoch fiel der Alkoholtest negativ aus. Der Verkehr wurde für mehrere Stunden unterbrochen. Der Unfall ereignete sich an der U-Bahn-Station Bel-Air. Die Familie der Verstorbenen hat eine Klage gegen Unbekannt eingereicht, in der Hoffnung, dass die Ereignisse aufgedeckt und mögliche Nachlässigkeiten herausgestellt werden können. Die Familie bittet darum, dass ihre Trauer respektiert wird, da der Ehemann und der Sohn der Verstorbenen extrem traumatisiert sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem tödlichen Unfall auf den Bahngleisen in Paris gekommen ist, da erst vergangene Woche ein 14-jähriges Mädchen auf die Gleise gestürzt und von einem Zug überfahren wurde.