Überraschende Preise: Serbische Touristen stürmen albanisches Meer

In der Urlaubssaison sind Hotel- und Reastaurantpreise ein wichtiges Thema, und persönliche Erfahrungen in diversen Urlaubsländern werden in den sozialen Netzwerken geteilt. Ein serbischer Tourist in Albanien veröffentlichte in der Facebook-Gruppe „Urlaub in Albanien“ (Letovanje u Albaniji) seine überraschende Restaurantrechnung.

Neben dem Foto der Restaurantrechnung aus seinem Urlaubsort Ksamil im Süden Albaniens, schreibt der serbische Tourist:

„Ksamil, 21.7. 2022, Fischrestaurant am Haupt-Kreisverkehr in Ksamil. Ein Kilo Muscheln, ein halbes Kilo Calamari, ein halbes Kilo Schrimps, zwei griechische Salate und Getränke. Eine klare Empfehlung!“ Alle aufgezählten Speisen und Getränke kamen nämlich auf 3.370 Lek, das sind rund 29 Euro.

Immer mehr serbische Touristen entscheiden sich für einen Sommerurlaub an der Adriaküste Albaniens. Für einen Albanienurlaub sprechen nicht nur die günstigen Preise, sondern auch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis, die hervorragende Qualität der Strände und die gute Verkehrsanbindung. Die schönsten Urlaubsorte an der albanischen Küste sind nämlich in 8 bis 12 Fahrstunden von Belgrad aus zu erreichen. Nichtsdestotrotz gibt es auch jene, die ihren Urlaub in Albanien schlecht bewerten.