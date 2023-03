Ungewöhnliches Outing: Frau will Flugzeug heiraten

Sarah Rodo aus Dortmund hat Geschlechtsverkehr mit einem Flugzeug. Letztes Jahr reiste sie 30 Mal ins Ausland, um Zeit mit ihrem Geliebten zu verbringen.

Sarah fand die Liebe ihres Lebens in einem Flugzeug, nachdem ihre Beziehungen zu Männern ständig scheiterten. Der Auserwählte heißt Boeing 737.

Die 23-Jährige besitzt 60 kleine Figuren und drei größere Modelle, die sie als Teil des geliebten „Wesens“ betrachtet, mit dem sie ausgeht. Trotz ihrer vielen gemeinsamen Reisen ist Sarah, die eine sexuelle und romantische Anziehung für ein unbelebtes Objekt fühle, traurig, weil sie nie ganz allein mit ihrem Partner sei, berichtet Daily Mail.

„Ich bin stolz darauf, diese sexuelle Beziehung mit einem Objekt zu haben, es ist wunderbar. Das einzig Traurige ist, mit meinem Flugzeug nicht allein sein zu können. Ich bin im letzten Jahr viel geflogen, um so oft wie möglich bei Boeing zu sein. Ich hatte ungefähr dreißig Flüge und habe das immer mit einem Ausflug in die Stadt oder einem Urlaub verbunden. Ich reise auch gerne und entdecke gerne neue Dinge in Städten“, sagte Rodo, die mit ihrer Liebe nach Stockholm, Malmö, Kopenhagen, Budapest, Wien und Paris gereist ist.

Obwohl Sarah dafür kämpft, mit ihrem geliebten Flugzeug allein zu sein, hat sie auch eine beeindruckende Sammlung von Modellen, mit denen sie ihr Bett teilt. Sie widmet sich ihren Objekten so sehr, dass sie mehr als dreieinhalbtausend Euro für 60 Figuren und drei große Modelle ihrer Liebe ausgegeben hat.

Sie sagte, die Flügel ihres Partners seien das Attraktivste an ihm.

„Ich besitze derzeit drei große Modelle. Sie kosten 4.000 Euro. Ich habe auch viele kleine Modelle, insgesamt über 60, die auf Bestellung angefertigt werden. Viele stammen von Fluggesellschaften oder Reisebüros, wobei die größeren Modelle zwischen 1,25m und 1,60m lang sind. Ich habe auch fünf Flugzeug-Tattoos. Das Neueste ist eine 737-800 auf dem rechten Unterarm“, verriet sie.

Sarah hat kürzlich einen neuen Liebhaber kennengelernt, „Charlie“.

Die 23-Jährige hofft immer noch, mit der Serie 737 eine Ehe zu schließen. Sie sagte zuvor, dass sie ihre Liebe nicht legal heiraten kann, hat jetzt aber angedeutet, dass in naher Zukunft die Hochzeitsglocken läuten könnten.