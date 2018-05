Unwetter: 40.000 Blitze in einer Stunde über Wien

Der Frühling zeigt sich von seiner turbulenten Seite, denn ein Italien-Tief bescherte uns ein besonderes Gewitterschauspiel. Hunderte Blitze pro Minute wurden in Wien und Niederösterreich gezählt.

Am Mittwoch wurde bereits eine Gewitterwarnung für den Osten Österreichs ausgerufen. In den frühen Abendstunden zog ein starkes Gewitter über Wien. Die Österreichische Unwetterzentrale zählte in drei Stunden 66.000 Blitze.

Laut wetter.at waren in der heftigsten Stunde sogar 40.000 Blitze in den betroffenen Regionen. Hinzu kamen noch starker Regen und Sturmböen bis zu 120 km/h. In Wien wurden noch keine Schäden bisher gemeldet, berichtet „Heute“.

Lesen Sie auch: Hagel, Sturm und Überschwemmungen in B&H (VIDEO) Vergangenes Wochenende herrschten in Bosnien-Herzegowina stark Unwetter. Hagelkörner und Niederschläge machten den Bewohner schwer zu schaffen.

Einen selten Anblick bot auch ein möglicher Tornado, der in der Nähe von Wien gesichtet wurde.

+++ MÖGLICHER TORNADO in der Nähe von WIEN +++Wahrscheinlicher Tornado heute Nähe Wien! Danke Oliver Royer für das… Gepostet von Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich am Mittwoch, 2. Mai 2018

Hier gibt es eine Blitzkarte mit Blitzen der letzten 3 Stunden über dem Osten von Österreich. Es waren über 66.000… Gepostet von Österreichische Unwetterzentrale am Mittwoch, 2. Mai 2018

So heftig blitze es in Wien