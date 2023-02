Serbischer und montenegrinischer Heroin-Dealer in Wien festgenommen

Der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) ist es gelungen, zwei mutmaßliche Suchtmitteldealer beim Verkauf von Heroin auf frischer Tat zu betreten und festzunehmen. Die Festnahme des Montenegriner und Serbe erfolgte auf offener Straße.

Insgesamt stellten die Beamten rund 57 Gramm Heroin und Bargeld in Höhe von rund 5.300 Euro sicher. Sowohl das Bargeld als auch das Heroin wurden bei den mutmaßlichen Dealern und bei Hausdurchsuchungen aufgefunden.