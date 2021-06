Das kroatische Medium „Index“ veröffentlichte Videos von Lesern, auf welchen Fäkalien im Meer rund um den Stadtstrand von Pag zu sehen sind.

Die Aufnahmen stammen von gestern und zeigen, wie in das saubere blaue Meer in Pag große Mengen an Fäkalien geleitet werden. Allem Anschein nach werden die Fäkalien an jenem Steg ins Wasser gelassen, an welchem früher eine Fähre hielt.

„Index“-Leser bemerkten außerdem einen ungeheuerlichen Gestank. Die Videos findet ihr auf der zweiten Seite!