Važna informacija: Što za nas znače masovna testiranja u Beču

Grad Beč najavio je danas održavanje masovnih testiranja svojih građana na koronavirus.

Ove mjere uslijedile su nakon što je gradski ministar za zdravstvo Peter Hacker oštro osudio odnos savezne vlade prema pokrajinama, pa je shodno tome predstavio vlastiti “bečki koncept”. No, što to konkretno znači? Prema ovome planu od 2. do 13. decembra (prosinca) doći će do masovnih testiranja na tri različita mjesta u gradu: u bečkoj gradskoj dvorani Wiener Stadthalle, u Marxhalle te u hali bečkog velesajma na Prateru.

Efikasnija kontrola

Plan je masovnim testiranjima dobiti još bolji uvid u razvoj epidemije, a sveukupno će mjesta testiranja imati 300 tzv. testnih linija. To je 50 puta toliko koliko trenutno imaju kapaciteti testne ulice na stadionu u Prateru. Kako je priopćio Hacker, grad može tim putem napraviti 500 testova po jednoj testnoj liniji, čime su moguća i masovna testiranja.

Online termini

Termini za testiranja ugovarat će se pak online kako bi se, obrazlažu u gradskom ministarstvu za zdravlje, izbjegle potencijalne gužve. U plan je uključena i savezna austrijska vojska koja će svojim snagam omogućiti masovna testiranja. Kako je priopćio Hacker, on je o tom planu obavijestio već ministricu obrane Klaudiu Tanner iz Pučke stranke Sebastiana Kurza.

PCR-Test tek nakon antigenskog

U novim gradskim “ulicama” za testiranje će se odvijati u dva dijela: prvo se pravi antigenski, brzinski test, koji obavlja austrijska vojska. Ukoliko brzinski test pokaže pozitivan rezultat, slijedi dosad znano PCR-testiranje radi provjere rezultata.