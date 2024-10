Verein Konsumentenhilfe: Unterstützung in schwierigen Zeiten

Die Konsumentenhilfe, gegründet im März 2023, unterstützt Menschen bei bürokratischen und rechtlichen Hürden. Mit ihrem mehrsprachigen Team setzt sich der Verein für finanzielle Entlastung und rechtliche Klarheit ihrer Mitglieder ein.

Mehr als 220 Menschen hat der Verein Konsumentenhilfe seit März 2023 bereits in schwierigen Situationen unterstützt. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für die Rechte seiner Mitglieder ein und unterstützt sie bei bürokratischen und rechtlichen Hürden. Mit seiner engagierten Arbeit hat der Verein fast 150.000 Euro für seine Mitglieder zurückgeholt oder erspart. Das verdeutlicht die wichtige Rolle, die die Konsumentenhilfe für Menschen in finanziellen Notlagen spielen kann.

Hier finden Sie Hilfe

Die Aufgaben der Konsumentenhilfe sind vielfältig. Der Verein unterstützt bei Problemen mit zu hohen Forderungen und hilft beim Lohnsteuerausgleich. Auch bei Ratenansuchen an Inkassodienstleister oder bei Streitigkeiten mit Vermietern stehen die Mitglieder im Fokus. Darüber hinaus bietet die Konsumentenhilfe Unterstützung bei Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen und hilft bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen.

Konsumentenhilfe unterstützt Sie bei…

Kommunikation bei Problemen mit zu hohen Forderungen Lohnsteuerausgleich und Antragstellung (z.B. Pension, Visum) Ratenansuchen bei Inkassodienstleistern oder hohen Rechnungen Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen Garantie- oder Gewährleistungsforderungen Anträgen auf Privatkonkurs Mietforderungen oder Streitigkeiten mit Vermietern Hohen Gas- und Stromrechnungen Kommunikation mit Anwälten

Informationsgespräch bei Konsumentenhilfe Hier können Sie sich zu einem Info-Gespräch anmelden. Telefon: +43 (0) 1 208 13 13

E-Mail: kontakt@konsumentenhilfe.at

Homepage: konsumentenhilfe.at

Mehrsprachige Unterstützung

Die Konsumentenhilfe zeichnet sich durch ihre mehrsprachige Unterstützung aus. Ehrenamtliche Mitglieder, die verschiedene Muttersprachen sprechen, gewährleisten, dass jeder Mitglied effektiv unterstützt wird. Der Verein formuliert Anliegen in perfektem Deutsch und kommuniziert in Namen der Mitglieder mit den entsprechenden Gegenparteien. So wird sichergestellt, dass niemand in bürokratischen Schwierigkeiten allein bleibt.

Vergünstigte Mitgliedschaft

Zusätzlich bietet die Konsumentenhilfe ein attraktives Angebot für neue Mitglieder. Wer bei der Anmeldung den Code „KOSMO“ erwähnt, erhält die Mitgliedschaft im ersten Jahr zum Sonderpreis von 117 Euro statt 138 Euro. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um von der Unterstützung der Konsumentenhilfe zu profitieren!