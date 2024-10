Teenagerin isst Pizza – wenig später stirbt sie

Ein schwerer Schicksalsschlag überschattete den Rom-Urlaub einer britischen Familie: Die 14-jährige Skylar erlitt tödliche Folgen eines anaphylaktischen Schocks, nachdem sie mit ihrer Familie ein Restaurant besucht hatte.

Am ersten Abend ihres Aufenthalts in Rom besuchte die Familie eine Pizzeria in der Nähe ihres Hotels. Skylar, die zusammen mit ihrer Familie eine Pizza sowie ein Dessert verzehrt hatte, klagte kurz darauf über Atembeschwerden, Schüttelfrost und Herzrasen. Trotz des umgehenden Notrufs durch die Eltern verstarb das Mädchen noch auf dem Weg ins Krankenhaus an einem anaphylaktischen Schock.

Ungeklärte Umstände

Laut Berichten der „Sun“ ermitteln die Behörden in Rom, ob Erdnussspuren im Essen der Pizzeria die allergische Reaktion ausgelöst haben könnten. Skylars Eltern betonten, dass sie stets auf die lebensbedrohliche Allergie ihrer Tochter geachtet und Restaurants im Vorfeld informiert hätten. Bisher ist unklar, wie die Erdnüsse in das Gericht gelangen konnten; eine mögliche Kontamination des Desserts wird vermutet.