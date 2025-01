Verfolgungsjagd auf Wiener Straße – Fahrer rammt Polizeisperre (VIDEO)

In der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der B1 Wiener Straße bei Traun ein schwerer Verkehrsunfall. Mehrere Feuerwehren, die Polizei sowie Rettungskräfte waren umfassend im Einsatz, nachdem eine Verfolgungsjagd zu einem folgenschweren Crash führte.

Verfolgungsjagd endet in Traun

Der Zwischenfall begann mit einer Verfolgungsjagd in Wels. Ein Fahrer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und raste mit hoher Geschwindigkeit die B1 entlang. Auf Höhe einer Tankstelle auf der Wiener Bundesstraße, an einer Kreuzung in Traun, verlor der Fahrer die Kontrolle. Die Polizei hatte dort eine Straßensperre errichtet. Ein Lkw sowie ein Pkw standen vor der Kreuzung, während der flüchtige Fahrer versuchte, zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchzufahren.

Dieses riskante Manöver misslang jedoch, und der Pkw des Flüchtigen rammte ein querstehendes Zivilfahrzeug der Polizei, was die Fahrt schließlich stoppte. Der Fahrer wurde direkt an der Unfallstelle festgenommen.

Einsatzkräfte in hoher Alarmbereitschaft

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Rettungskräfte, darunter ein Notarztteam, waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Zusätzlich kam eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz, um die Unfallstelle zu überwachen.

Die Feuerwehr sorgte für die Absicherung der in dichtem Nebel befindlichen Unfallstelle und leuchtete sie aus. Neben umfangreichen Aufräumarbeiten unterstützten die Einsatzkräfte auch die Abschleppdienste. Dabei wurden sowohl die Ampelanlage als auch ein Lichtmast beschädigt.

Während der Sperre der B1 Wiener Straße zwischen der B139 Kremstalstraße und der L1390 Kürnbergstraße leitete die Polizei den Verkehr um. Straßenmeisterei und eine Kehrmaschine halfen bei der Beseitigung der Unfallspuren.